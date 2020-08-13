Оказание услуг по презарядке огнетушителей ОП-4 для ГБУЗ НО «ДПТД» и его филиалов ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 155136 Наименование закупки Оказание услуг по презарядке огнетушителей ОП-4 для ГБУЗ НО «ДПТД» и его филиалов ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер" Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Организатор Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД" Юридический адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, Почтовый адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16 Контактный телефон +7 8313 28-52-27 Факс Адрес электронной почты tbcsek@bk.ru Ф.И.О. контактного лица ЯШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru