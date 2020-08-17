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    Главная / Торги / Сопоставление коммерческих предложений-235 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Переустройство сетей связи на объекте: «Ремонт автодороги Азнакаево-Ютаза-М-5, км 39+700-км44+500 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан" (в части ГНБ)

    Сопоставление коммерческих предложений-235 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Переустройство сетей связи на объекте: «Ремонт автодороги Азнакаево-Ютаза-М-5, км 39+700-км44+500 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан" (в части ГНБ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155134Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155134

    Наименование закупки

    Сопоставление коммерческих предложений-235 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Переустройство сетей связи на объекте: «Ремонт автодороги Азнакаево-Ютаза-М-5, км 39+700-км44+500 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан" (в части ГНБ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 10:55

    Документация процедуры

    извещение_и_документация.docx

    3_Инфокарта_ГНБ_Ютаза-Азнакаево.docx

    4_Дог__ГНБ_Ютаза-Азнакаево.docx

    3.1._Приложение_№_А_к_Заявке__ГНБ_Ютаза-Азнакаево.docx

    Прил.2.1_Ютаза_переустройство_сетей_связи_03.06.20.xlsx

    Прил.2.2_Ютаза_М5_СС-Layout2.pdf

    Прил.2.3_Ютаза_М5_СС-Layout3.pdf

    387-СП-235_рем_автодор_Азнакаево-Ютаза-М5.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-46

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Alsu.Yarullina@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яруллина Алсу Фаридовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сопоставление коммерческих предложений-235 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Переустройство сетей связи на объекте: «Ремонт автодороги Азнакаево-Ютаза-М-5, км 39+700-км44+500 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан" (в части ГНБ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155134Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сопоставление коммерческих предложений-235 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Переустройство сетей связи на объекте: «Ремонт автодороги Азнакаево-Ютаза-М-5, км 39+700-км44+500 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан" (в части ГНБ)

    Начальная цена

    135 830,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Автодорога Азнакаево-Ютаза-М-5, км 39+700-км44+500 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Окончание работ не позднее 10 календарных дней с даты подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СП-235 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Переустройство сетей связи на объекте: «Ремонт автодороги Азнакаево-Ютаза-М-5, км 39+700-км44+500 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан" (в части ГНБ) "

    Кол-во: 1.000

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