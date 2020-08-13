Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуги по испытанию внутреннего противопожарного водопровода в здании ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» и его филиалов ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД",ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",

    Услуги по испытанию внутреннего противопожарного водопровода в здании ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» и его филиалов ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД",ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155132Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155132

    Наименование закупки

    Услуги по испытанию внутреннего противопожарного водопровода в здании ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» и его филиалов ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД",ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 11:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЯШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по испытанию внутреннего противопожарного водопровода в здании ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» и его филиалов ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД",ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155132Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по испытанию внутреннего противопожарного водопровода в здании ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» и его филиалов ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД",ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",

    Начальная цена

    14 113,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д.346;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область,Городецкий район, р.п. Первомайский, ул. Центральная, д.2;ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Попова, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 15 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проверка источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Проверка источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Проверка источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения"

    Кол-во: 7.000

    Позвонить