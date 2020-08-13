Услуги по испытанию внутреннего противопожарного водопровода в здании ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» и его филиалов ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД",ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 155132 Наименование закупки Услуги по испытанию внутреннего противопожарного водопровода в здании ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» и его филиалов ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД",ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер", Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Организатор Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД" Юридический адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, Почтовый адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16 Контактный телефон +7 8313 28-52-27 Факс Адрес электронной почты tbcsek@bk.ru Ф.И.О. контактного лица ЯШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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