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Наименование закупки
Поставка и установка котлов газовых для нужд Звенигородского филиага ГКУ МО "Мособллес"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 14:22
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143441, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 километр МКАД, Офисно-общественный Комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 25 4 (четвертый) этаж
Почтовый адрес
143041, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, дом 34
Контактный телефон
+7 495 598-29-59
Факс
Адрес электронной почты
zven-leshoz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Винников Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
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Поставка и установка котлов газовых для нужд Звенигородского филиага ГКУ МО "Мособллес"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 09:30 GMT +314.08.2020 09:3014.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155130Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка котлов газовых для нужд Звенигородского филиага ГКУ МО "Мособллес"
Начальная цена
440 410,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Одинцовский р-н, Голицыно г, Петровское ш, дом № 34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с Техническим заданием
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Звенигородский филиал ГКУ МО "Мособллес"
Все закупки и тендеры Звенигородский филиал ГКУ МО "Мособллес"
Адрес местонахождения
143441, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 километр МКАД, Офисно-общественный Комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 25 4 (четвертый) этаж
143041, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, дом 34
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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