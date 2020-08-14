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    Главная / Торги / Поставка и установка котлов газовых для нужд Звенигородского филиага ГКУ МО "Мособллес"

    Поставка и установка котлов газовых для нужд Звенигородского филиага ГКУ МО "Мособллес"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:3014.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155130Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155130

    Наименование закупки

    Поставка и установка котлов газовых для нужд Звенигородского филиага ГКУ МО "Мособллес"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 14:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Звенигородский филиал Государственного казенного учреждения Московской области "Мособллес"
    Все закупки и тендеры Звенигородский филиал ГКУ МО "Мособллес"

    Юридический адрес

    143441, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 километр МКАД, Офисно-общественный Комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 25 4 (четвертый) этаж

    Почтовый адрес

    143041, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, дом 34

    Контактный телефон

    +7 495 598-29-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    zven-leshoz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Винников Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка и установка котлов газовых для нужд Звенигородского филиага ГКУ МО "Мособллес"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:30 GMT +314.08.2020 09:3014.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155130Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка котлов газовых для нужд Звенигородского филиага ГКУ МО "Мособллес"

    Начальная цена

    440 410,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Одинцовский р-н, Голицыно г, Петровское ш, дом № 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с Техническим заданием

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Звенигородский филиал ГКУ МО "Мособллес"
    Все закупки и тендеры Звенигородский филиал ГКУ МО "Мособллес"

    Адрес местонахождения

    143441, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 километр МКАД, Офисно-общественный Комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 25 4 (четвертый) этаж

    143041, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, дом 34

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел газовый водогрейный КС-Г-100 800х580х1850ММ 320КГ природный газ ТУ 4931-001-00862345-96"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Котел газовый напольный КЧГ-55 "Очаг" чугун 55КВТ 615х575х788ММ 210КГ ГК Сервисгаз"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Котел газовый напольный Protherm Медведь 40TLO 35КВТ 880х590х620ММ чугун 130КГ"

    Кол-во: 2.000

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