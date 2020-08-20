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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 06:0020.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155129Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155129

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 11:06

    Документация процедуры

    Заявка.doc

    Проект_договора.docx

    Форма_ТКП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахитова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 06:00 GMT +320.08.2020 06:0020.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155129Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    572 304,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.169.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 15 рабочих дней, доставка включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор ИГС-98 СО 4 0-300мг/м3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Титратор цифровой Biotrate 30МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Термостат жидкостный низкотемпературный КРИО-ВИС-Т-06 Диапазон регулирования температуры -30...+100 °С. Четыре вискозиметра ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, ГОСТ 20287 Метод Б"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Плита нагревательная LOIP LH-302 375ГРАД ЦЕЛЬС не более: ±15ГРАД ЦЕЛЬС 2500ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф сушильный печь муфельная ПЭ-4820 7.2Л +1000"

    Кол-во: 1.000

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