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Наименование закупки
Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Сибметахим"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 11:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Почтовый адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Контактный телефон
+7 3822 70-30-62
Факс
+7 3822 70-30-13
Адрес электронной почты
MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахитова Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Сибметахим"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 06:00 GMT +320.08.2020 06:0020.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155129Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Сибметахим"
Начальная цена
572 304,75
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г.Томск, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.169.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
отсрочка платежа 15 рабочих дней, доставка включена в стоимость товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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