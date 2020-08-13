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    Главная / Торги / Поставка втулок Q-Rubber

    Поставка втулок Q-Rubber

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155128Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155128

    Наименование закупки

    Поставка втулок Q-Rubber

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 10:32

    Документация процедуры

    Спецификация_к_договору_на_втулки_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-32-88

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    NParfenova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парфенова Наталья Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка втулок Q-Rubber

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155128Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка втулок Q-Rubber

    Начальная цена

    943 433,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет», производственная база УМТСиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка Q-Rubber-2 0х25х115"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Втулка Q-Rubber-2 0х30х115"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Втулка Q-Rubber-2 100х124х115"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Втулка Q-Rubber-2 108х140х115"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Втулка Q-Rubber-2 124х156х115"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Втулка Q-Rubber-2 140х172х115"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Втулка Q-Rubber-2 150х188х115"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Втулка Q-Rubber-2 170х220х115"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Втулка Q-Rubber-2 18х45х115"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Втулка Q-Rubber-2 265х230х115"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Втулка Q-Rubber-2 28х60х115"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Втулка Q-Rubber-2 48х76х115"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Втулка Q-Rubber-2 48х92х115"

    Кол-во: 8.000

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