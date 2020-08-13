Поставка медицинского снабжения для КС Газшельф по заявке 07-20

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Предоплата 100%. Обязательная проверка отгрузочных документов на поставляемую продукцию ( по форме универсального передаточного документа), согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа. В счёте обязательно указывается адрес и срок поставки, доставку до адреса Заказчика ( до дверей склада!!!) организует и оплачивает Поставщик АНАЛОГИ НЕПРИЕМЛЕМЫ