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Наименование закупки
Обучение руководителей пожарно-техническомй минимуму
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 09:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
Почтовый адрес
603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1
Контактный телефон
2821628
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@nnood.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никифоров Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение руководителей пожарно-техническомй минимуму
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 11:00 GMT +313.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155116Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение руководителей пожарно-техническомй минимуму
Начальная цена
52 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Деловая 11/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКОД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"
Адрес местонахождения
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1
Кол-во: 22.000
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