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    Главная / Торги / Обучение руководителей пожарно-техническомй минимуму

    Обучение руководителей пожарно-техническомй минимуму

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155116Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155116

    Наименование закупки

    Обучение руководителей пожарно-техническомй минимуму

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 09:27

    Документация процедуры

    Договор_на_оказание_услуг.doc

    ТЗ_на_обучение_ПТМ.docx

    ТЗ_на_обучение_ПТМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Юридический адрес

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    Почтовый адрес

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Контактный телефон

    2821628

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@nnood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никифоров Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обучение руководителей пожарно-техническомй минимуму

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 11:00 GMT +313.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155116Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обучение руководителей пожарно-техническомй минимуму

    Начальная цена

    52 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Деловая 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Адрес местонахождения

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение по пожарной безопасности "Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов""

    Кол-во: 22.000

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