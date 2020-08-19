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Наименование закупки
Ремонт асфальтового покрытия автодорог местного значения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, переулок Школьный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 09:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22
Почтовый адрес
298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22
Контактный телефон
+7 978 002-60-53
Факс
Адрес электронной почты
sektoromz@lenino.rk.gov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забытивская Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
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Ремонт асфальтового покрытия автодорог местного значения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, переулок Школьный
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155108Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт асфальтового покрытия автодорог местного значения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, переулок Школьный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Крым Республика, Ленинский район с. Войково, переулок ШкольныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев и в порядке, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Договором. Оплата по договору производится Заказчиком в порядке перечисления на р/с Подрядчика на основании счёта Подрядчика в течении 15 (птнадцати) рабочих дней, с даты подписанния Сторонами Акта о приемке выполненных работ по установленной форме КС-2 КС-3
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22
Наименование заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22
Кол-во: 331.000
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