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    Главная / Торги / Поставка материалов в Коми филиал ПАО Ростелеком

    Поставка материалов в Коми филиал ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 16:0011.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155106Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155106

    Наименование закупки

    Поставка материалов в Коми филиал ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 09:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8152)532740

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Koksharova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кокшарова Татьяна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов в Коми филиал ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 16:00 GMT +311.08.2020 16:0011.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155106Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов в Коми филиал ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д 160Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету на 7 кал.день после подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скоба крепежная кабельная СКФ-100 24...29мм 70шт"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Проволока катанка сталь 6.5мм"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 3"

    "Уголок гнутый B45 x b45 x s5мм"

    Кол-во: 64.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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