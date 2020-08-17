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Наименование закупки
Ethernet-коммутатор MES5324, 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3, 2 слота для модулей питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 09:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
+7 3812 33-33-90
Факс
Адрес электронной почты
Natalia.N.Latyshenko@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Латышенко Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ethernet-коммутатор MES5324, 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3, 2 слота для модулей питания
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 06:00 GMT +317.08.2020 06:0017.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155105Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ethernet-коммутатор MES5324, 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3, 2 слота для модулей питания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Омская область, 644022. Г. Омск ул. Ватутина,21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка силами и средствамии поставщика на склад Покупателя . Оплата 100% (сто процентов) суммы договора в течение 20 календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи оборудования Покупателем
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 2.000
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