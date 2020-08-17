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    Главная / Торги / Ethernet-коммутатор MES5324, 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3, 2 слота для модулей питания

    Ethernet-коммутатор MES5324, 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3, 2 слота для модулей питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 06:0017.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155105Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155105

    Наименование закупки

    Ethernet-коммутатор MES5324, 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3, 2 слота для модулей питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 09:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3812 33-33-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalia.N.Latyshenko@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Латышенко Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ethernet-коммутатор MES5324, 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3, 2 слота для модулей питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 06:00 GMT +317.08.2020 06:0017.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155105Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ethernet-коммутатор MES5324, 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3, 2 слота для модулей питания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, 644022. Г. Омск ул. Ватутина,21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами и средствамии поставщика на склад Покупателя . Оплата 100% (сто процентов) суммы договора в течение 20 календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи оборудования Покупателем

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ethernet-коммутатор MES5324, 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3, 2 слота для модулей питания"

    Кол-во: 2.000

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