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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по мойке транспортных средств Амурского участка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 08:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-93-89
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
simako.pnr@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Симако Виктор Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мойке транспортных средств Амурского участка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155104Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мойке транспортных средств Амурского участка
Начальная цена
27 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, Амурская область, г. СвободныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ, оказание услуг в непосредственной близости с адресом поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 32.000
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