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    Главная / Торги / Ремонт асфальтового покрытия автодорог местного значения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, улица Школьная

    Ремонт асфальтового покрытия автодорог местного значения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, улица Школьная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155100Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155100

    Наименование закупки

    Ремонт асфальтового покрытия автодорог местного значения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, улица Школьная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 09:07

    Документация процедуры

    Проект_контракта_улица_Школьная.docx

    тех_задание_Войково_ул.Школьная.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22

    Почтовый адрес

    298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22

    Контактный телефон

    +7 978 002-60-53

    Факс

    Адрес электронной почты

    sektoromz@lenino.rk.gov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забытивская Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ремонт асфальтового покрытия автодорог местного значения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, улица Школьная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155100Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт асфальтового покрытия автодорог местного значения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, улица Школьная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Крым Республика, Ленинский район с. Войково, ул. ШкольнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев и в порядке, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Договором. Оплата по договору производится Заказчиком в порядке перечисления на р/с Подрядчика на основании счёта Подрядчика в течении 15 (птнадцати) рабочих дней, с даты подписанния Сторонами Акта о приемке выполненных работ по установленной форме КС-2 КС-3

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22

    Наименование заказчика

    АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт асфальтового покрытия автодорог местного значения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, улица Школьная "

    Кол-во: 331.000

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