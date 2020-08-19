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    Главная / Торги / Поставка картриджей авг.2020

    Поставка картриджей авг.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155098Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155098

    Наименование закупки

    Поставка картриджей авг.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 10:20

    Документация процедуры

    Копия_Спецификация_картриджи_-_запрос.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Новом Уренгое
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    Почтовый адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Контактный телефон

    +7 34349 9-71-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    T.Sibagatullin@nu.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сибагатуллин Тагиржан Альфирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка картриджей авг.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 17:00 GMT +319.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155098Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей авг.2020

    Начальная цена

    4 864 533,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ г. Новый Уренгой ул. Новая дом 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена на Товар должна включать в себя все расходы в т.ч. стоимость упаковки, доставки, разгрузки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата поставленных Товаров осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж HP 304А CC532A желтый 2800 страниц"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Картридж HP 304А CC533A пурпурный 2800 страниц"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 3"

    "Картридж HP 304А CC531A голубой 2800 страниц"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 4"

    "Картридж HP 304А CC530A черный 3500 страниц"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Картридж HP CB384A, CB385A, CB386A, CB387A, Q5945A, Q5942X, CF280X, CE255X, CE390X, CE505X многоцветный"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Картридж HP 825A CB390A черный 19500 страниц"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Картридж HP CE254A черный 36000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Картридж HP 504A CE250A черный 5000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Cactus 36A CS-CB436A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Картридж Cactus 49A CS-Q5949A/CS-Q5949AS черный 2500 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Картридж Cactus 16A CS-Q7516A черный 12000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Картридж Cactus 78А CS-CE278A черный 2100 страниц"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 13"

    "Картридж Cactus 53Х CS-Q7553X черный 7000 страниц"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 14"

    "Картридж Cactus 80X CS-CF280X черный 6900 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Картридж HP 83Х CF283X черный 2200 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Картридж Kyocera TK-1150 1T02RV0NL0 черный 3000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Картридж Kyocera ТК-5240K черный 4000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Картридж Kyocera ТК-5240С голубой 3000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Картридж Kyocera ТК-5240М пурпурный 3000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Картридж Kyocera ТК-5240Y желтый 3000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Картридж Kyocera TK-1200 1T02VP0RU0 черный 3000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Картридж БУЛАТ s-Line BLT-TK-7300 черный 15000 страниц"

    Кол-во: 4.000

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