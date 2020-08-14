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    Главная / Торги / Поставка химреактивов для ХАЛ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка химреактивов для ХАЛ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155090Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155090

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов для ХАЛ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 13:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-06-13

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    klyutina@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клютина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химреактивов для ХАЛ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155090Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов для ХАЛ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    3 065 834,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 1.678158, РФ, Республика Саха - Якутия, Ленский район, п. Пеледуй, ул. Пристанская, дом 7 2. 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально технического снабжения. 3. 683031, РФ, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 8/5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Срок годности должен быть не менее 80% от установленного производителем. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Толуол ЧДА ф.0,8"

    Кол-во: 3.200

    "Позиция 2"

    "Толуол ЧДА ф.0,8"

    Кол-во: 30.400

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Ацетон ЧДА"

    Кол-во: 112.000

    "Позиция 4"

    "Реактив химический Ацетон ЧДА"

    Кол-во: 1.600

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Ацетон ЧДА"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Калий марганцовокислый ХЧ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Калий марганцовокислый ХЧ"

    Кол-во: 1.100

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Калий марганцовокислый ХЧ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 9"

    "Реактив химический Калий марганцовокислый ЧДА ГОСТ 20490-75"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 10"

    "Кислота соляная ХЧ 7-50510 35-38ПРОЦ 1.2КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Кислота соляная ХЧ 7-50510 35-38ПРОЦ 1.2КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Реактив химический Ацетонитрил 1 сорт, осч (Криохром)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Смазка пластичная ПФМС-4С 1КГ ТУ6.02.917-79"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Реактив химический Кислота уксусная ледяная ХЧ 1Л 1КГ ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Реактив химический Кислота уксусная ледяная ХЧ 1Л 1КГ ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Реактив химический Кислота уксусная ледяная ХЧ 1Л 1КГ ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 18"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 66.600

    "Позиция 19"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 12.600

    "Позиция 20"

    "Толуол ЧДА 1.6КГ ГОСТ 5789-78"

    Кол-во: 2592.000

    "Позиция 21"

    "Кислота соляная ХЧ 7-50510 35-38ПРОЦ 1.2КГ"

    Кол-во: 14.400

    "Позиция 22"

    "Реактив химический Ацетонитрил 1 сорт, осч (Криохром)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Толуол ОСЧ 22-5 (Экос-1)"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 24"

    "Реактив химический Ацетон ОСЧ 9-5"

    Кол-во: 104.000

    "Позиция 25"

    "Ацетон технический высший сорт ГОСТ 2768-84 изм. 1.2"

    Кол-во: 196.000

    "Позиция 26"

    "Жидкость полиметилсилоксановая ПМС-200 0.968г/см3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Реактив химический Кислота серная ОСЧ 1.8КГ 7-50470 ГОСТ 14262-78"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 28"

    "Реактив химический Кислота серная ОСЧ 1.8КГ 7-50470 ГОСТ 14262-78"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 29"

    "Государственный стандартный образец бензапирена ГСО 7515-98 100МКГ/СМ³ ампула 2СМ3 фон ацетонитрил"

    Кол-во: 5.000

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