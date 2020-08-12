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Наименование закупки
поставка спирта изопропилового
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 07:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-37-26
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
a.alehin@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алехин Андрей Валентинович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спирта изопропилового
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.08.2020 22:00 GMT +312.08.2020 22:0012.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155085Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спирта изопропилового
Начальная цена
108 420,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, УМТСиК ООО "Газпом добыча Оренбург", 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.Донгузская,34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции. Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, не более 15 рабочих дней в срок со дня осуществления поставки продукции Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 1000.000
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