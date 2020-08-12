Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции. Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, не более 15 рабочих дней в срок со дня осуществления поставки продукции Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.