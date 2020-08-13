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    Главная / Торги / Поставка насосов Grundfos и вибрационных компенсаторов для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка насосов Grundfos и вибрационных компенсаторов для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 20:0013.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155083Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155083

    Наименование закупки

    Поставка насосов Grundfos и вибрационных компенсаторов для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 07:21

    Документация процедуры

    проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-36

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    lobanovkv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобанов Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка насосов Grundfos и вибрационных компенсаторов для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 20:00 GMT +313.08.2020 20:0013.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155083Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов Grundfos и вибрационных компенсаторов для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    162 322,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка в течение 30 календарных дней, оплата на 15 календарный день с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос погружной Grundfos EF30.50.06.EX.2.50B 2" 10М 400-415В 2.3А 1КВТ 2920ОБ/МИН 32.8М3/Ч 42КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Муфта надводная автоматическая Grundfos дренаж, канализация 2""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Компенсатор вибрационный фланцевый REON RSV12 Ду100 Ру16 +95ГРАД ЦЕЛЬС +110ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Компенсатор вибрационный фланцевый REON RSV12 Ду250 Ру16 +95ГРАД ЦЕЛЬС +110ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Компенсатор вибрационный фланцевый REON RSV12 Ду300 Ру16 +95ГРАД ЦЕЛЬС +110ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Станция насосная Grundfos JP5 220/230В 780Вт 24Л 46511002"

    Кол-во: 1.000

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