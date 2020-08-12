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    Главная / Торги / Поставка инвенторного бензогенератора

    Поставка инвенторного бензогенератора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 20:0012.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155081Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155081

    Наименование закупки

    Поставка инвенторного бензогенератора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 06:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-21-32

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    v.bamesberger@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бамесбергер Валерия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инвенторного бензогенератора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 20:00 GMT +312.08.2020 20:0012.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155081Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инвенторного бензогенератора

    Начальная цена

    69 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, 644516, Омская область, Омский р-н, п. Ключи, ул. Примыкания, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 рабочих дней с даты получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных счета-фактур и подписаннызх с двух сторон товарных накладных (товарно-транспортных накладных)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Генератор бензиновый инверторный Калибр БЭГ-6100АИ 5.5КВТ 585х510х580ММ 4-х тактный бензин 19Л 00000048661"

    Кол-во: 1.000

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