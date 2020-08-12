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Наименование закупки
Поставка инвенторного бензогенератора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 06:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-21-32
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
v.bamesberger@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бамесбергер Валерия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инвенторного бензогенератора
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.08.2020 20:00 GMT +312.08.2020 20:0012.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155081Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инвенторного бензогенератора
Начальная цена
69 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Омская область, 644516, Омская область, Омский р-н, п. Ключи, ул. Примыкания, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 рабочих дней с даты получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных счета-фактур и подписаннызх с двух сторон товарных накладных (товарно-транспортных накладных)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 1.000
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