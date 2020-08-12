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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров и инвентаря

    Поставка хозяйственных товаров и инвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 08:0012.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155068Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155068

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров и инвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    09.08.2020 12:52

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-49

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров и инвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 08:00 GMT +312.08.2020 08:0012.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155068Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров и инвентаря

    Начальная цена

    87 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033,Нижегородская область, городской округ город Выкса, Детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик оплачивает стоимость Товара, на основании выставленных счетов – фактур и товарной накладной путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Веник прошивной сорго высший сорт"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Совок для мусора с длинной ручкой"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Таз пластмассовый круглый 10Л белый"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Ковер входной грязезащитный ворсовый основа ПВХ 900х1500ММ коричневый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Ковер входной грязезащитный ворсовый Spring красный 09.161"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Ерш хозяйственный Svip 3116 "Классика" для туалета 80х80х340ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Ведро пластмассовое 12ЛИТР(ДМ³) ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Утюг электрический Tefal FV5333 2400ВТ металлокерамика"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Электрочайник Supra KES-2004 2200ВТ 2Л; ДМ³ закрытая спираль пластик белый/фиолетовый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Термометр бытовой комнатный ТСК-7 0...+50ГРАД ЦЕЛЬС 23х35х8ММ ТУ 4321-034-47651458-2007"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 11"

    "Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) С919"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Доска гладильная Ника Валенсия 123х45СМ металлическая, Плавно регулируемая высота до 1 м, Полка для белья"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 13"

    "Чехол для гладильной доски универсальный Ника тефлон 125СМ 40СМ для Ника ЧА2 885938 Россия"

    Кол-во: 10.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Нижегородская область
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