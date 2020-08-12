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    Главная / Торги / Поставка респираторов и антисептиков

    Поставка респираторов и антисептиков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 06:3012.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155056Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155056

    Наименование закупки

    Поставка респираторов и антисептиков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.08.2020 10:25

    Документация процедуры

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    __1.1_Приложение_№№_8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка респираторов и антисептиков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 06:30 GMT +312.08.2020 06:3012.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155056Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка респираторов и антисептиков

    Начальная цена

    1 137 433,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, Северная промзона. Управление материально-технического снабжения и комплектации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Респиратор маска KN95 без клапана Китай"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Средство дезинфицирующее Цедрус Неосепт антисептик кожный 5Л ООО Инновация Россия"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 3"

    "Средство дезинфицирующее BC-Softoderm антисептик кожный гель 5Л ООО "Инновация""

    Кол-во: 91.000

    "Позиция 4"

    "Средство моющее техническое концентрат Унивеко-МЛС-02 Холодный тyман 10Л канистра ООО "Унивеко" Россия"

    Кол-во: 20.000

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