Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка хозяйственных изделий и пленки самоклеющейся

    Поставка хозяйственных изделий и пленки самоклеющейся

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 06:3012.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155055Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155055

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных изделий и пленки самоклеющейся

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.08.2020 09:45

    Документация процедуры

    __1.1_Приложение_№№_8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных изделий и пленки самоклеющейся

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 06:30 GMT +312.08.2020 06:3012.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155055Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных изделий и пленки самоклеющейся

    Начальная цена

    601 050,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции: - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется НЕ у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной/УПД; - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крепления лыжные универсальные полужесткие Вертикаль 85х110х70ММ 42-44 2ШТ ООО Лыжная фабрика Маяк"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Лыжи охотничьи Тайга дерево/пластик 15х175СМ ООО Лыжная фабрика Маяк"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Лыжи охотничьи промысловые Охотник дерево/пластик 15х165СМ ООО Лыжная фабрика Маяк"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Пленка для ламинирования пакетная ProMega Office 85х120ММ 150МКМ глянцевая 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Пленка самоклеящаяся Orabond 641-010G глянцевая 1.26х50М 75МКР белая"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 6"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-021G глянцевая термостойкая -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 1.26х50М 75МКМ желтая"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-070G глянцевая термостойкая -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 1.26х50М 75МКМ черная"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-090G глянцевая термостойкая -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 1.26х50М 75МКМ серебристо-серая"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 9"

    "Кашпо Lechuza Cubico пластик 31Л; ДМ³ 395х395х755ММ серебристый металлик 18195"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Лента противоскользящая универсальная Антислип УПЛК50 коричневая 50ММх18.3М -60...+80ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 11"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-052G глянцевая термостойкая -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 1.26х50М 75МКМ лазурная"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 12"

    "Тачка садово-строительная Зубр Мастер 200-220КГ 100-110Л сталь оцинкованная 1х380ММ полиуретановое 39903"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить