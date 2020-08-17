Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка молочной продукции ТМ Буденновскмолпродукт для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Поставка молочной продукции ТМ Буденновскмолпродукт для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155049Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155049

    Наименование закупки

    Поставка молочной продукции ТМ Буденновскмолпродукт для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 16:32

    Документация процедуры

    Ставропольское_УООП_Договор_ЕП_КИМ.doc

    Задание_заказчика.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 86545 4-76-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    kavkazgaztorg@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сливкова Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка молочной продукции ТМ Буденновскмолпродукт для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155049Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молочной продукции ТМ Буденновскмолпродукт для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    484 754,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, улица Восточная, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко питьевое пастеризованное Буденновскмолпродукт 2.5ПРОЦ 0.5Л полиэтиленовая упаковка ГОСТ 31450-2013"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 2"

    "Молоко питьевое пастеризованное Буденновскмолпродукт 3.2ПРОЦ 1Л полиэтиленовая упаковка ГОСТ 31450-2013"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 3"

    "Молоко питьевое пастеризованное Буденновскмолпродукт 2.5ПРОЦ 1Л полиэтиленовая упаковка ГОСТ 31450-2013"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 4"

    "Кефир Буденновскмолпродукт 2.5ПРОЦ 1000Г полиэтиленовый пакет ГОСТ 31454-2012"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 5"

    "Кефир Буденновскмолпродукт 2.5ПРОЦ 200Г стакан пластиковый ГОСТ 31454-2012"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 6"

    "Масло сливочное Буденновскмолпродукт Крестьянское 72.5ПРОЦ 200Г ГОСТ 32261-2013"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 7"

    "Сметана Буденновскмолпродукт 20ПРОЦ 0.4КГ стакан ГОСТ 31452-2012"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 8"

    "Творог фасованный Буденновскмолпродукт 5ПРОЦ 500Г ГОСТ 31453-2013"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Ряженка Буденновскмолпродукт 2.5ПРОЦ 500Г полиэтиленовый пакет ГОСТ 31455-2012"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Ряженка Буденновскмолпродукт 2.5ПРОЦ 200Г полиэтиленовый пакет ГОСТ 31455-2012"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 11"

    "Напиток кисломолочный Буденновскмолпродукт Бифидок 200Г 2.5ПРОЦ стакан пластиковый ТУ 10.51.52-014-16414608-2017"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 12"

    "Сыр полутвердый Российский 50ПРОЦ ГОСТ 32260-2013"

    Кол-во: 200.000

    Позвонить