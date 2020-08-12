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    Главная / Торги / Ремонтно-строительные работы в офисе

    Ремонтно-строительные работы в офисе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155048Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155048

    Наименование закупки

    Ремонтно-строительные работы в офисе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 18:12

    Документация процедуры

    ТЗ_-_смета_работ_7_этаж.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    l.dryzlova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дрызлова Лариса Эдуардовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ремонтно-строительные работы в офисе

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155048Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонтно-строительные работы в офисе

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Якиманская набережная, дом 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заключение договора, безналичная оплата, гарантия на работы

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "работы завершающие и отделочные"

    Кол-во: 1.000

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