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    Главная / Торги / Закупка мебели для офиса

    Закупка мебели для офиса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155043Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155043

    Наименование закупки

    Закупка мебели для офиса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 17:07

    Документация процедуры

    ТЗ-закупка_мебели.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    l.dryzlova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дрызлова Лариса Эдуардовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка мебели для офиса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155043Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мебели для офиса

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Якиманская набережная, дом 2, 5 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заключение договора. Оплата по безналичному расчету, доставка и установка должна быть включена в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мебель для офиса"

    Кол-во: 124.000

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