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    Главная / Торги / Поставка облучателей-рециркуляторов воздуха

    Поставка облучателей-рециркуляторов воздуха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 06:3012.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155039Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155039

    Наименование закупки

    Поставка облучателей-рециркуляторов воздуха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 15:51

    Документация процедуры

    __1.1_Приложение_№№_8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка облучателей-рециркуляторов воздуха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 06:30 GMT +312.08.2020 06:3012.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155039Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка облучателей-рециркуляторов воздуха

    Начальная цена

    938 560,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона. Управление материально-технического снабжения и комплектации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха передвижной ОРУБп-3-5 Кронт (Дезар-7) для обеззараживания воздуха в отсутствии и в присутствии людей 5х15ВТ 100М3/Ч 890х370х140ММ ТУ 9451-029-11769436-2006"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБ-01-КРОНТ Дезар-5 бактерицидный настенный"

    Кол-во: 20.000

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    Прием заявок:
    31.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    123 160
    Лоты:
    1
    Регион:
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