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    Главная / Торги / Поставка сероводорода в баллонах на обмен

    Поставка сероводорода в баллонах на обмен

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:3012.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155034Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155034

    Наименование закупки

    Поставка сероводорода в баллонах на обмен

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 15:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-47-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найданов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сероводорода в баллонах на обмен

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 10:30 GMT +312.08.2020 10:3012.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155034Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сероводорода в баллонах на обмен

    Начальная цена

    213 559,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 40 (сорок) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сероводород 99.5ПРОЦ алюминиевый баллон 10л"

    Кол-во: 4.000

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