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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и принадлежностей к светосигнальному оборудованию_ЯФ

    Поставка запасных частей и принадлежностей к светосигнальному оборудованию_ЯФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155028Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155028

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и принадлежностей к светосигнальному оборудованию_ЯФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 14:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    7-773-40591

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    dogovor@bov.gazpromavia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и принадлежностей к светосигнальному оборудованию_ЯФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155028Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и принадлежностей к светосигнальному оборудованию_ЯФ

    Начальная цена

    237 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Склад поставщика или склад ТК в г. Новый Уренгой Грузополучатель: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», Ямбургский филиалРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа галогенная накаливания Osram 64319Z 6.6А 45ВТ 59011"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Лампа галогенная накаливания Osram 64341Z 6.6А 100ВТ 58703"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Кабель н/в ЦГСУ 2х2.5/3.0 вилка+свободный конец"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Кабель н/в ЦГСУ 2х2.5/0.75 вилка+свободный конец"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Коннектор KD 510.1 Efla Финляндия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Коннектор KD510.4 для соединения высоковольтового кабеля Efla"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Светофильтр желтый половинный 92302 Д 005В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Светофильтр зеленый-красный 92302 С 006А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Диоптр 92302 Д1"

    Кол-во: 5.000

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