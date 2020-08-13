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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка запасных частей и принадлежностей к светосигнальному оборудованию_ЯФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.08.2020 14:20
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
7-773-40591
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
dogovor@bov.gazpromavia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Анна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и принадлежностей к светосигнальному оборудованию_ЯФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155028Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и принадлежностей к светосигнальному оборудованию_ЯФ
Начальная цена
237 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Склад поставщика или склад ТК в г. Новый Уренгой Грузополучатель: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», Ямбургский филиалРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
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