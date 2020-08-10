Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Металлический мусорный контейнер для Пензенского Филиала

    Металлический мусорный контейнер для Пензенского Филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 17:3010.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155025Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155025

    Наименование закупки

    Металлический мусорный контейнер для Пензенского Филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 15:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (8342)32-73-68

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    M.KRAINOVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крайнова Марина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Металлический мусорный контейнер для Пензенского Филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 17:30 GMT +310.08.2020 17:3010.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155025Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлический мусорный контейнер для Пензенского Филиала

    Начальная цена

    27 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, г.Пенза ул.Нейтральная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    условия оплаты 15 рабочих дней после поставки (для СМП), подписание договора через ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер мусорный 1370x780x1300мм 770л (металлический)"

    Кол-во: 3.000

    Позвонить