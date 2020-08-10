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Наименование закупки
Поставка инструмента для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.08.2020 14:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8152) 521343
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Larisa.Roslyakova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рослякова Лариса Валерьевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 13:00 GMT +310.08.2020 13:0010.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155023Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Псковская область,Новгородская область, Новгородская обл., д. Подберезье, ул.Связистов, 1 а. г. Псков, ул. Яна Райниса, д.45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка 14 календ. дней , оплата 10 календ.дней, взаимодействие по электронному документообороту (СБИС или Диадок)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 102.000
Кол-во: 117.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 1.000
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