Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка инструмента для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Поставка инструмента для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 13:0010.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155023Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155023

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 14:07

    Документация процедуры

    1259_багор-ухват.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8152) 521343

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Larisa.Roslyakova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рослякова Лариса Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Псковская область, Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 13:00 GMT +310.08.2020 13:0010.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155023Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Псковская область,Новгородская область, Новгородская обл., д. Подберезье, ул.Связистов, 1 а. г. Псков, ул. Яна Райниса, д.45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка 14 календ. дней , оплата 10 календ.дней, взаимодействие по электронному документообороту (СБИС или Диадок)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крюк багор насадной, опорно-поддерживающий БПН-16 для выполнения работ при установке опор электротелекоммуникационных линий и погрузочно-разгрузочных операциях D60мм сталь конструкционная"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 2"

    "Рогач подпорный насадной для установки деревянных опор РПН-20-630-59 60мм сталь"

    Кол-во: 117.000

    "Позиция 3"

    "Щуп контроля ЩКГД-12x200-О-2 для проверки гниения древесины"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 4"

    "Угломер Зубр ОВК Эксперт мини"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить