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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка материалов для грязелечения (20202363)

    ТГСтаврополь Поставка материалов для грязелечения (20202363)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 13:0012.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155022Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155022

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка материалов для грязелечения (20202363)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 13:47

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка материалов для грязелечения (20202363)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 13:00 GMT +312.08.2020 13:0012.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155022Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка материалов для грязелечения (20202363)

    Начальная цена

    487 560,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, д.4-6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соотвествии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппликатор лечебный грязевой Тамбуканский Термокомпресс 600 20х30х0.4СМ Tambuel 1 аппликатор упакован в 1 блистер"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 2"

    "Аппликатор лечебный грязевой Тамбуканский Термокомпресс 300 15х20х0.4СМ Tambuel 2 аппликатора упакованы в 1 блистер"

    Кол-во: 1800.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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