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Наименование закупки
Поставка уплотнительных колец для выполнения работ по капитальному ремонту ГПА для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" филиала "Санкт-Петербургский" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 16:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Контактный телефон
+7 812 458-77-18
Факс
+7 812 458-77-14
Адрес электронной почты
s.aristova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аристова Светлана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
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Поставка уплотнительных колец для выполнения работ по капитальному ремонту ГПА для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" филиала "Санкт-Петербургский" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 00:00 GMT +317.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155019Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уплотнительных колец для выполнения работ по капитальному ремонту ГПА для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" филиала "Санкт-Петербургский" в 2020 году
Начальная цена
899 806,35
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 15 дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Наименование заказчика
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 54.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 12.000
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Кол-во: 2.000
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Кол-во: 6.000
Кол-во: 25.000
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Кол-во: 6.000
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Кол-во: 6.000
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Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 9.000
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