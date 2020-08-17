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    Главная / Торги / Поставка уплотнительных колец для выполнения работ по капитальному ремонту ГПА для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" филиала "Санкт-Петербургский" в 2020 году

    Поставка уплотнительных колец для выполнения работ по капитальному ремонту ГПА для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" филиала "Санкт-Петербургский" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155019Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155019

    Наименование закупки

    Поставка уплотнительных колец для выполнения работ по капитальному ремонту ГПА для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" филиала "Санкт-Петербургский" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 16:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Санкт-Петербургский" акционерного общества "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-18

    Факс

    +7 812 458-77-14

    Адрес электронной почты

    s.aristova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аристова Светлана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка уплотнительных колец для выполнения работ по капитальному ремонту ГПА для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" филиала "Санкт-Петербургский" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 00:00 GMT +317.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155019Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка уплотнительных колец для выполнения работ по капитальному ремонту ГПА для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" филиала "Санкт-Петербургский" в 2020 году

    Начальная цена

    899 806,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 15 дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Наименование заказчика

    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка 600-10.0-1 сталь ГОСТ Р 53561-2009"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Шплинт 4х28ММ оцинкованный ГОСТ 397-79"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Кольцо уплотнительное 050-056-36-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Кольцо уплотнительное 030-035-30-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Кольцо уплотнительное 500-510-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное 120-130-58-2-3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 050-058-46-2-2 резиновое 50х58ММ ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 для ГПА"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Кольцо уплотнительное 032-040-46-2 резиновое ГОСТ 18829-73"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Кольцо уплотнительное 240/250/62 NBR"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное 024-030-36-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 12"

    "Кольцо уплотнительное 075-081-36-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-2017"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Кольцо уплотнительное 225-240-85-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Кольцо уплотнительное 013-016-19-2-061 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Кольцо уплотнительное 170-180-58-2-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Кольцо уплотнительное 011-015-25-2-061 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 17"

    "Кольцо уплотнительное 043-047-25-1-043А резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Кольцо уплотнительное 011-015-25-2-034 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 19"

    "Кольцо уплотнительное 013-016-19-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 20"

    "Кольцо уплотнительное 006-009-19-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Кольцо уплотнительное 011-015-25-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 22"

    "Кольцо уплотнительное 021-025-25-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 23"

    "Кольцо уплотнительное 022-026-25-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 24"

    "Кольцо уплотнительное 024-028-25-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Кольцо уплотнительное 025-028-19-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Кольцо уплотнительное 026-030-25-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Кольцо уплотнительное 038-041-19-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 28"

    "Кольцо уплотнительное 054-058-25-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 29"

    "Кольцо уплотнительное 125-130-25-2-043 резиновое ОСТ 1 00980-80"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 30"

    "Кольцо уплотнительное 145-150-25-2-043 резиновое ОСТ1 00980-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Кольцо уплотнительное 15-1-1 резиновое ОСТ 1 10292-71"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 32"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 052-056-25-2-043"

    Кол-во: 76.000

    "Позиция 33"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 235-245-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Кольцо уплотнительное 030-034-25-2-043 для ГПА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 065-071-36-1-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 065-075-58-2-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 37"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 150-160-58-2-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Манжета 40х60 - 1.2 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 39"

    "Уплотнение резинотканевое кольцевое 70-6227-26"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Пластина формовая техническая 2Ф-I-МБС-М-2 2ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 41"

    "Шнур резиновый-4 С 2112-13 5.7х480ММ ГОСТ 6467-79"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Шнур резиновый-4 С 2111-13 5.7х460ММ ГОСТ 6467-79"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Прокладка A-40-6,З ПМБ (паронит масло-бензостойкий) ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 44"

    "Прокладка ПП ПМБ Ду65 Pу1.6МПа для фланца А-65-16 ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 45"

    "Прокладка А-80-16 ПОН (паронит общего назначения) ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 46"

    "Прокладка А-100-10 паронит"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 47"

    "Прокладка А-50-6,3 ПМБ (паронит масло-бензостойкий) ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 48"

    "Прокладка А-100-25 ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 49"

    "Прокладка А-150-6.3 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 50"

    "Прокладка А-200-6.3 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Прокладка А-25-6.3 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 52"

    "Прокладка А-50-10 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 78.000

    "Позиция 53"

    "Прокладка А-65-6.3 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 54"

    "Прокладка Б-100-2.5 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 55"

    "Прокладка Б-30-6.3 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Прокладка В-100-2.5 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Прокладка В-150-6.3 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 58"

    "Прокладка В-80-16 ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 59"

    "Прокладка ПМБ 100х78х2ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 60"

    "Прокладка А-30-10 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 61"

    "Прокладка А-32-10 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 62"

    "Прокладка Б-150-6,3 ПМБ (паронит масло-бензостойкий) ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 63"

    "Прокладка А-100-6,З ПМБ (паронит масло-бензостойкий) ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 64"

    "Прокладка В-50-6,3 ПМБ (паронит масло-бензостойкий) ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 65"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Tartarini MFL/25 M2200770X12"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Кольцо металлическое уплотнительное 19-1-1 сталь ОСТ 1 10291-71"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 67"

    "Кольцо уплотнительное резиновое 180-185-36 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 68"

    "Кольцо уплотнительное резиновое 265-280-85-2-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 69"

    "Кольцо уплотнительное резиновое 285-300-85 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 70"

    "Кольцо уплотнительное резиновое 310-320-62 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 71"

    "Кольцо уплотнительное резиновое 200-205-36-2-7 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 72"

    "Кольцо уплотнительное резиновое 430-440-58-2-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 73"

    "Кольцо уплотнительное резиновое 082-088-36-2-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 74"

    "Кольцо уплотнительное резиновое 118-124-36-2-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 75"

    "Кольцо уплотнительное резиновое 160-165-36-2-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 76"

    "Кольцо уплотнительное резиновое 345-360-85-2-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 77"

    "Кольцо уплотнительное защитное 1260-1300 фторопластовое 6.2681.000 ГОСТ 23825-79"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 78"

    "Шнур резиновый 1-4 С 8ММ маслобензостойкий ГОСТ 6467-79"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 79"

    "Шнур резиновый-4 П 6.3ММ маслобензостойкий ГОСТ 6467-79"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 80"

    "Шнур резиновый-4 С 6.3ММ маслобензостойкий ГОСТ 6467-79"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 81"

    "Прокладка Б-50-6.3 ПМБ ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 9.000

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    Прием заявок:
    10.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    340 016
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    «Газпром трансгаз Казань»
    Ценовой запрос № 80505
    Поставка изоляционных материалов
    Поставка изоляционных материалов
    80505
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    25.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    496 655
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80766
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80766
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    27.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    583 232
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Коми Республика
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80989
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    586 239
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Коми Республика
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