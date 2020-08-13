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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Запрос ценового предложения для проведения конкурентной процедуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.08.2020 13:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-93-27
Факс
Адрес электронной почты
Kosatkin_AA@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косаткин Антон Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценового предложения для проведения конкурентной процедуры
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155018Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценового предложения для проведения конкурентной процедуры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, авиамоторная 53к1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, доставками силами и за счёт поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Кол-во: 200.000
Кол-во: 624.000
Кол-во: 103.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 7000.000
Кол-во: 4000.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 524.000
Кол-во: 205.000
Кол-во: 190.000
Кол-во: 43.000
Кол-во: 14700.000
Кол-во: 5350.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 126.000
Кол-во: 7000.000
Кол-во: 85.000
Кол-во: 74.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 89.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 128.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 1800.000
Кол-во: 650.000
Кол-во: 3020.000
Кол-во: 5200.000
Кол-во: 330.000
Кол-во: 65.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15000.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 60.000
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