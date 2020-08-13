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    Главная / Торги / Запрос ценового предложения для проведения конкурентной процедуры

    Запрос ценового предложения для проведения конкурентной процедуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155018Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155018

    Наименование закупки

    Запрос ценового предложения для проведения конкурентной процедуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 13:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-93-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    Kosatkin_AA@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косаткин Антон Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос ценового предложения для проведения конкурентной процедуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155018Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценового предложения для проведения конкурентной процедуры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, авиамоторная 53к1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, доставками силами и за счёт поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оповещатель пожарный речевой"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Основание базово двухпроводное System Sensor E100R"

    Кол-во: 624.000

    "Позиция 3"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35"

    Кол-во: 103.000

    "Позиция 4"

    "ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной, питание 9 - 28 В, 100 мкА, с кнопкой, 4 схемы включения"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 5"

    "Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения в пучках, экранированный КПСВЭВнг-LS 1х2х1,5"

    Кол-во: 7000.000

    "Позиция 6"

    "Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения в пучках, экранированный КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 7"

    "Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 8"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный System Sensor ИП 212-58"

    Кол-во: 524.000

    "Позиция 9"

    "ДИП-34А-03 Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый (для С2000-КДЛ)"

    Кол-во: 205.000

    "Позиция 10"

    "Держатель для трубы 20 мм с защелкой, упаковка 100 шт."

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 11"

    "Коробка КРТМ-2/20 телефонная, 2 плинта 2/10, размык."

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 12"

    "Труба 91916 гофрированная 20мм ПВХ, с зондом (бухта 100м)"

    Кол-во: 14700.000

    "Позиция 13"

    "Короб электротехнический 25*16"

    Кол-во: 5350.000

    "Позиция 14"

    "Устройство коммутационное "БЛИД" УК-ВК/04"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 15"

    "Саморез по дереву для ГКЛ 3,5х41, крупная резьба, оксидированный, 1кг/уп ОМ1 054-191-8851/77"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 16"

    "Дюбель 6х35 (400 шт.)"

    Кол-во: 126.000

    "Позиция 17"

    "Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения в пучках, экранированный КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5"

    Кол-во: 7000.000

    "Позиция 18"

    "Стяжка пластиковая 300 (100 шт.) черная"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 19"

    "Стяжка пластиковая 200 (уп. 100шт.) белая"

    Кол-во: 74.000

    "Позиция 20"

    "Стяжка пластиковая 200 черная (100шт)"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Стяжка пластиковая 400 (100 шт.) черная"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 22"

    "Изолента белая 19мм х 20м AVIORA"

    Кол-во: 89.000

    "Позиция 23"

    "Изолента 3М цветная ПВХ 15ммх10м 10шт./уп.59562"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Коробка распаячная пластиковая с сальниками 100-100-50мм IP55"

    Кол-во: 128.000

    "Позиция 25"

    "Коробка распаячная о/п 70х70х40"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 26"

    "Тройник открывающийся, IP 40, диам. 20"

    Кол-во: 1800.000

    "Позиция 27"

    "Соединитель для трубы 20мм"

    Кол-во: 650.000

    "Позиция 28"

    "Короб электротехнический 40х25"

    Кол-во: 3020.000

    "Позиция 29"

    "Гофра Ф 16мм ПВХ серая"

    Кол-во: 5200.000

    "Позиция 30"

    "Перчатки хлопок №22 вязаные с покрытием ГОСТ 5007-87"

    Кол-во: 330.000

    "Позиция 31"

    "Респиратор MOLDEX 2405 серия Classic"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 32"

    "Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией "ЗП2 PANORAMA" (РОСОМЗ)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Каска промышленная «Master» Vento арт.vpro0210yellow"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Страховочная привязь "Высота 036" (Венто)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Строп Vento веревочный одинарный регулируемый с амортизатором «aB12p», арт. vnt aB12p"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 37"

    "С2000-СП4/220 , Блок сигнально-пусковой, 2 релейных вых.с контрол., U-коммут.220В, I-коммут.1А, 3 контр.зоны, питание по ДПЛС, тампер, IP20, t-раб.-30...+55°C"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Кабель силовой с медными жилами с сеч. 3х1,5 ВВГнг-LS"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 39"

    "Кабель силовой с медными жилами с сеч. 3х2,5 ВВГнг-LS"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 40"

    "Маркер перманентный тонкий, черный арт. 39598"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 41"

    "Клемма 5х0,08-2,5 мм (222-415) WAGO"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 42"

    "Акумуляторная батарея "Delta" DTM 1207"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 43"

    "Оповещатель световой табличный исп.01 "Выход" Молния-24"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 44"

    "Оповещатель световой табличный исп.07 "Стрелка влево" Молния-24"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 45"

    "Оповещатель световой табличный исп.08 "Стрелка вправо" Молния-24"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 46"

    "Тройник открывающийся D=16 для гофротрубы"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 47"

    "Крепёж клипса для труб D=16 ООО "Зубр""

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 48"

    "Саморез с прессшайбой 4.5х35"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 49"

    "Дюбель стальной универсальный"

    Кол-во: 15000.000

    "Позиция 50"

    "Саморез по металлу 3,5х41, PH#2, частый шаг, оксидированный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Саморез по дереву 3,5х35, PH#2, крупная резьба, оксидированный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Саморез по металлу 3,5х25, PH#2, частый шаг, оксидированный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 53"

    "Клей 88 ост92-0948-74"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 54"

    "Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И АО НВП "Болид""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 55"

    "Адресный восьмизонный расширитель С2000-АР8 ЗАО НВП "Болид""

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 56"

    "Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2 ЗАО НВП "Болид""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 57"

    "Блок сигнально пусковой адресный С2000-СП2 исп. 02"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 58"

    "Клемма Wago 222-413, 3 разъёма"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 59"

    "Клемма 5х0,08-2,5 мм (222-415) WAGO"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 60"

    "Имитатор дыма Smoke Detector Tester A3, SOLO"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 61"

    "Батарея 24А, LR03, SIZE AAA 1.5V GP"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 62"

    "Батарея 11А, 6 V Varta"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 63"

    "Батарея 15А, LR6, SIZE AA 1.5V GP"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 64"

    "Батарея 1604 6F22, 9 V GP"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 65"

    "Газ пропан - 1 баллон (5 л.)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "Термоусадочная трубка D=3мм REXANT"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 67"

    "Термоусадочная трубка D=4мм REXANT"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 68"

    "Термоусадочная трубка D=5мм REXANT"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 69"

    "Термоусадочная трубка D=6мм REXANT"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 70"

    "Термоусадочная трубка D=7мм REXANT"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 71"

    "Термоусадочная трубка D=8мм REXANT"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 72"

    "Термоусадочная трубка D=9мм REXANT"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 73"

    "Термоусадочная трубка D=10мм REXANT"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 74"

    "Дюбель (дрива) метал. Зубр"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 75"

    "Дюбель (дрива) пласт. Зубр"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 76"

    "Пост кнопочный ПКЕ 212-1УЗ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 77"

    "Заклепка вытяжная сталь/сталь 4,8х 10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 78"

    "Скотч двухсторонний 50мм х25м"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 79"

    "Клей Момент Классик-1"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 80"

    "Очки Ампаро 2142, закрытые"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 81"

    "Скоба однолапковая 21-22"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 82"

    "Скоба однолапковая 25-26"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 83"

    "Полотно по металлу биметаллическое 300мм 18 зуб/дюйм"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 84"

    "Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA DTM 1217"

    Кол-во: 60.000

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