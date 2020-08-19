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Наименование закупки
Запрос ценового предложения на поставку топлива в адрес ООО "ЕО ЦКАД" по топливным картам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.08.2020 14:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, москва, Страстной бульвар, 9эт А1 пом XIII ком 18
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, москва, Страстной бульвар, 9эт А1 пом XIII ком 18
Контактный телефон
+7 926 525-84-08
Факс
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Адрес электронной почты
e.bobyleva@tskad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобылева Елена Витальевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценового предложения на поставку топлива в адрес ООО "ЕО ЦКАД" по топливным картам
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 15:00 GMT +319.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155016Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценового предложения на поставку топлива в адрес ООО "ЕО ЦКАД" по топливным картам
Начальная цена
13 062 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ежемесячно по факту поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»
Все закупки и тендеры ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, москва, Страстной бульвар, 9эт А1 пом XIII ком 18
Кол-во: 60000.000
Кол-во: 200000.000
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