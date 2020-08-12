Цена договора и требования к обеспечению

Срок поставки в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Оплата в течение 20 рабочих дней с даты подписания товарной накладной.

Москва Город, г. Москва, аэропорт Внуково, грузовой терминал для передачи к перевозке воздушным транспортом представителю ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" Рассчитать логистику >

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ретинол с альфа-токоферола ацетатом Аевит капсулы 10ШТ ЗАО "Алтайвитамины" Россия" Кол-во: 10.000

"Позиция 2" "Азитромицин капсулы 500МГ 3ШТ" Кол-во: 30.000

"Позиция 3" "Мазь Акридерм 15Г 0.05ПРОЦ" Кол-во: 3.000

"Позиция 4" "Аллохол таблетки №24" Кол-во: 5.000

"Позиция 5" "Препарат аммиака раствор флакон 10ПРОЦ 40МЛ" Кол-во: 20.000

"Позиция 6" "Средство муколитическое и отхаркивающее Амбробене таблетки 30МГ 20ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 7" "Средство муколитическое и отхаркивающее Амброгексал таблетки 30МГ №20ШТ Салютас Фарма Германия" Кол-во: 10.000

"Позиция 8" "Блокатор кальциевых каналов Амлодипин МНН-Амлодипин таблетки 5МГ 30ШТ ООО "ОЗОН" Россия" Кол-во: 5.000

"Позиция 9" "Амоксиклав таблетки 625МГ №15" Кол-во: 17.000

"Позиция 10" "Амоксициллин капсулы 500МГ 16ШТ" Кол-во: 20.000

"Позиция 11" "Анальгин таблетки 500МГ 10ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 12" "Препарат Анаприлин таблетки 10МГ 50ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 13" "Препарат Анаферон таблетки 20ШТ" Кол-во: 15.000

"Позиция 14" "Препарат АнвиМакс Лимон порошок саше 5Г 24ШТ" Кол-во: 20.000

"Позиция 15" "Средство Анузол суппозитории ректальные 10ШТ Геморрой и трещины заднего прохода АО "Нижфарм" Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 16" "Препарат Арбидол капсулы 100МГ 20ШТ 25 3 года ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия" Кол-во: 20.000

"Позиция 17" "Препарат Аспаркам таблетки 50ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 18" "Препарат Афобазол таблетки 10МГ №60" Кол-во: 2.000

"Позиция 19" "Кислота ацетилсалициловая АСПИРИН таблетки 10ШТ" Кол-во: 50.000

"Позиция 20" "Ацикловир мазь 5ПРОЦ 5Г ГОСТ 17768-90" Кол-во: 20.000

"Позиция 21" "Ацикловир таблетки 200МГ 20ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 22" "Ацикловир мазь глазная туба 3ПРОЦ 5Г 1ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 23" "Средство муколитическое и отхаркивающее АЦЦ (апельсин) гранулы 200МГ 20ШТ" Кол-во: 20.000

"Позиция 24" "Нестероидное противовоспалительное средство Бензидамин-Акрихин спрей 0.255МГ 30МЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 25" "Беродуал Н аэрозоль 20мкг+50мкг 200 доз 10ШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 26" "Бинт марлевый стерильный 5Мx10СМ" Кол-во: 20.000

"Позиция 27" "Бинт марлевый стерильный 7,Мx14СМ" Кол-во: 40.000

"Позиция 28" "Бинт эластичный 3Мx8СМ" Кол-во: 2.000

"Позиция 29" "Бинт эластичный 1.5Мx8СМ" Кол-во: 5.000

"Позиция 30" "Средство слабительное Бисакодил-Нижфарм суппозитории ректальные 10мг 10ШТ АО Нижфарм Россия" Кол-во: 5.000

"Позиция 31" "Бисептол таблетки 480МГ 28ШТ" Кол-во: 15.000

"Позиция 32" "Препарат Бисопролол-Тева таблетки 10МГ 30ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 33" "Кислота борная для наружного применения 3ПРОЦ 25МЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 34" "Препарат боярышника настойка 25МЛ флакон" Кол-во: 60.000

"Позиция 35" "Бриллиантовый зеленый раствор 1ПРОЦ флакон 10МЛ" Кол-во: 5.000

"Позиция 36" "Средство муколитическое и отхаркивающее Бромгексин-Берлин Хеми драже 8МГ 25ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 37" "Средство муколитическое и отхаркивающее Бронхотон сироп 125Г" Кол-во: 5.000

"Позиция 38" "Вазелин медицинский стеклянная банка 25Г №1" Кол-во: 5.000

"Позиция 39" "Вата гигроскопическая хирургическая медицинская 50,Г стерильная" Кол-во: 30.000

"Позиция 40" "Препарат валерианы настойка 25МЛ флакон" Кол-во: 60.000

"Позиция 41" "Валидол таблетки 60МГ 10ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 42" "Препарат Валосердин Капли для приема внутрь 15МЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 43" "Средство антисептическое Бальзамический (по Вишневскому) линимент для местного применения 1ШТ 30Г ООО "ОЗОН" Россия туба" Кол-во: 5.000

"Позиция 44" "Воздуховод ротовой Гведела полимерный стерильный размер 02(70ММ)" Кол-во: 40.000

"Позиция 45" "Вода для инъекций 5МЛ р-ль д/пр.лек.форм д/ин ,№ 10 Озон, Россия" Кол-во: 5.000

"Позиция 46" "Вода для инъекций Растворитель для приготовления лекарственных форм д/инъекций ампулы 2мл 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Россия" Кол-во: 5.000

"Позиция 47" "Средство для промывания глаз при поражении химическими веществами Remoskin Optic 200МЛ бутыль" Кол-во: 10.000

"Позиция 48" "Средство антацидное Гастал таблетки для рассасывания 60ШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 49" "Гель для ЭКГ Униагель 250МЛ электродный" Кол-во: 2.000

"Позиция 50" "Гепарин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 5МЛ 5000МЕ 5" Кол-во: 1.000

"Позиция 51" "Гепарин Гепарин 1000 МНН-Гепарин натрия гель туба 30Г 1000МЕ 1 ООО "ОЗОН" Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 52" "Антибиотик Гентамицин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 40МГ 2МЛ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 53" "Средство диуретическое Гипотиазид 25МГ 20ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 54" "Препарат гипогликемический Глюкофаж лонг таблетки 1000МГ 60ШТ" Кол-во: 8.000

"Позиция 55" "Гидрокортизон мазь для наружного применения 1ПРОЦ 10.0МГ ОАО Биохимик" Кол-во: 5.000

"Позиция 56" "Глюкоза 5ПРОЦ 200МЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 57" "Глицин таблетки 100МГ №50 (Биотики)" Кол-во: 10.000

"Позиция 58" "Грандаксин таблетки 50МГ №20" Кол-во: 5.000

"Позиция 59" "Препарат Гриппофлю порошок саше 13Г 10ШТ" Кол-во: 7.000

"Позиция 60" "Капли Дефислез глазные 3МГ 10МЛ флакон" Кол-во: 5.000

"Позиция 61" "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак ампулы 75МГ 3МЛ №5" Кол-во: 7.000

"Позиция 62" "Средство адреномиметическое, стимулирующее альфа- и (альфа + бета)-адренорецепторы ДЛЯНОС спрей 0.1ПРОЦ 10МЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 63" "Препарат Донормил таблетки, покрытые оболочкой 15МГ 30шт" Кол-во: 2.000

"Позиция 64" "Средство спазмолитическое ДРОТАВЕРИН 40МГ №20" Кол-во: 5.000

"Позиция 65" "Средство дезинфицирующее Дюльбак ДТБЛ 1Л Ижьен э Натюр" Кол-во: 10.000

"Позиция 66" "Средство спазмолитическое Дюспаталин капсулы пролонгированного действия 200МГ 30ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 67" "Нестероидное противовоспалительное средство Ибуклин таблетки 400+325МГ 10ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 68" "Нестероидное противовоспалительное средство Ибупрофен таблетки 400МГ 20ШТ ОАО "Синтез" Россия" Кол-во: 10.000

"Позиция 69" "Имодиум экспресс таблетки 2МГ №10" Кол-во: 3.000

"Позиция 70" "Препарат Ингавирин капсулы 90МГ 7ШТ" Кол-во: 15.000

"Позиция 71" "Йод спиртовой раствор для наружного применения флакон 5ПРОЦ 10МЛ" Кол-во: 20.000

"Позиция 72" "Система для переливания крови и растворов инфузионная для переливания растворов SFM Hospital Products GmbH Германия с пластиковой иглой в пробку, игла 21G 0,.8х40" Кол-во: 1.000

"Позиция 73" "Средство антисептическое Ингалипт аэрозоль 30МЛ" Кол-во: 5.000

"Позиция 74" "Индапамид ретард таблетки покрытые оболочкой 1.5МГ 30ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 75" "Препарат Кагоцел таблетки 12МГ 10ШТ" Кол-во: 15.000

"Позиция 76" "Глюконат кальция МНН-Кальция глюконат таблетки 500МГ 10ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС ООО "ОЗОН" Россия" Кол-во: 50.000

"Позиция 77" "Средство антисептическое Каметон аэрозоль 30Г ГОСТ 17768-90" Кол-во: 15.000

"Позиция 78" "Капотен таблетки 25МГ 40ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 79" "Средство антиагрегантное Кардиомагнил таблетки 150+30.39МГ 100ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 80" "Нестероидное противовоспалительное средство Кетонал таблетки 100МГ 20ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 81" "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол 0.03МГ 1МЛ №10" Кол-во: 20.000

"Позиция 82" "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол таблетки 10МГ 20ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 83" "Клей БФ-6 15Г" Кол-во: 5.000

"Позиция 84" "Средство Клопидогрел МНН-Клопидогрел таблетки ппо 75 мг 14ШТ ООО "ОЗОН" Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 85" "Препарат Колдакт Флю Плюc капсулы 10ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 86" "Препарат Комбилипен табс таблетки №30" Кол-во: 5.000

"Позиция 87" "Комплект одноразового белья Здравмедтех акушерского родового стерильный салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-простыня малая операционная (500-1400)х(500-1800) мм. ООО "Здравмедтех-Н"" Кол-во: 1.000

"Позиция 88" "Конкор 10МГ №50" Кол-во: 5.000

"Позиция 89" "Капли Кромогексал глазные 2ПРОЦ 10МЛ флакон" Кол-во: 2.000

"Позиция 90" "Средство адреномиметическое, стимулирующее альфа- и (альфа + бета)-адренорецепторы КСИЛЕН капли назальные 0.1ПРОЦ 10МЛ пластик" Кол-во: 20.000

"Позиция 91" "Средство диуретическое Лазикс ампула 2МЛ 10ШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 92" "Мазь Левомеколь 40Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 93" "Левомицетин гл. капли 0.25ПРОЦ 10МЛ" Кол-во: 5.000

"Позиция 94" "Лейкопластырь рулон 2x500СМ" Кол-во: 100.000

"Позиция 95" "Лейкопластырь бактерицидный 6x10СМ" Кол-во: 100.000

"Позиция 96" "Лейкопластырь бактерицидный 2.5х7.2СМ" Кол-во: 100.000

"Позиция 97" "Лидокаин гидрохлорид 2ПРОЦ 2МЛ №10" Кол-во: 10.000

"Позиция 98" "Средство антисептическое Лизобакт таблетки 30ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 99" "Противодиарейное средство Лоперамид таблетки 2МГ №20" Кол-во: 3.000

"Позиция 100" "Средство антацидное Маалокс таблетки жевательные 20ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 101" "Маска защитная медицинская одноразовая 174х97ММ SMS 50Г/М2 трехслойная на резинках с носовым фиксатором" Кол-во: 20.000

"Позиция 102" "Мезим Форте таблетки покрытые оболочкой блистер 20ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 103" "Нестероидное противовоспалительное средство Мелоксикам раствор для инъекций ампулы 1.5МЛ №3" Кол-во: 3.000

"Позиция 104" "Метилурацил мазь для местного применения 10ПРОЦ 25Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 105" "Препарат болеутоляющий МИГ таблетки 400МГ №10" Кол-во: 5.000

"Позиция 106" "Средство антисептическое Мирамистин раствор 0.01ПРОЦ 150МЛ флакон с распылителем" Кол-во: 10.000

"Позиция 107" "Средство муколитическое и отхаркивающее Мукалтин таблетки 50МГ 10ШТ" Кол-во: 100.000

"Позиция 108" "Мундштук Draeger Alcotest д/алкотестера №1 6510/6810" Кол-во: 5.000

"Позиция 109" "Средство адреномиметическое, стимулирующее альфа- и (альфа + бета)-адренорецепторы Назол спрей назальный дозир флакон 0,025ПРОЦ 10МЛ ISTITUTO de ANGELI S.r.l Италия" Кол-во: 10.000

"Позиция 110" "Препарат болеутоляющий Найз таблетки 100МГ №20" Кол-во: 5.000

"Позиция 111" "Препарат Налгезин таблетки п/пл/об 275МГ 10ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 112" "Напальчник медицинский латексный №100" Кол-во: 1.000

"Позиция 113" "Хлорид натрия ампулы 0.9ПРОЦ 10МЛ 10ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 114" "Хлорид натрия раствор для инъекций флакон 0.9ПРОЦ 250МЛ" Кол-во: 20.000

"Позиция 115" "Препарат сосудосуживающий Нафтизин флакон 0.1ПРОЦ 10МЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 116" "Нестероидное противовоспалительное средство Нимесулид 100МГ №20" Кол-во: 5.000

"Позиция 117" "Нитроглицерин таблетки 0,5 40 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия" Кол-во: 5.000

"Позиция 118" "Нитроксолин таблетки покрытые оболочкой 50МГ №50" Кол-во: 5.000

"Позиция 119" "Новокаин ампулы 0.5ПРОЦ 5МЛ 10ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 120" "Седативное средство Ново-Пассит таблетки покрытые оболочкой 200МГ 60ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 121" "Антибиотик Нолицин таблетки 400МГ 20ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 122" "Нольпаза таблетки 20мг №28" Кол-во: 7.000

"Позиция 123" "Капли Нормакс гл/ушные 0.3ПРОЦ 5МЛ" Кол-во: 5.000

"Позиция 124" "Но-шпа таблетки 40МГ 24ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 125" "Препарат Оксолин мазь назальная 0.25ПРОЦ 10Г" Кол-во: 10.000

"Позиция 126" "Препарат Омез капсулы №30" Кол-во: 5.000

"Позиция 127" "Омепразол капсулы 20МГ 30ШТ" Кол-во: 7.000

"Позиция 128" "Капли Отинум ушные флакон 20ПРОЦ 10МЛ" Кол-во: 5.000

"Позиция 129" "Капли Отипакс ушные флакон 15МЛ 16Г" Кол-во: 5.000

"Позиция 130" "Пакет гипотермический "Снежок" №1" Кол-во: 29.000

"Позиция 131" "Препарат Панзинорм форте таблетки 20 000ЕД №30" Кол-во: 5.000

"Позиция 132" "Панкреатин 30ЕД таблетки 60ШТ" Кол-во: 7.000

"Позиция 133" "Парацетамол 500МГ 10ШТ" Кол-во: 40.000

"Позиция 134" "Пенталгин таблетки покрытые оболочкой №24" Кол-во: 2.000

"Позиция 135" "Пенталгин Экстра гель 30Г" Кол-во: 5.000

"Позиция 136" "Перекись водорода 3%ПРОЦ 100МЛ" Кол-во: 20.000

"Позиция 137" "Перекись водорода 3%ПРОЦ 100МЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 138" "Перчатки медицинские одноразовые нестерильные Klever винил прозрачный L неопудренные гладкие 100ПАР" Кол-во: 2.000

"Позиция 139" "Перчатки медицинские одноразовые нестерильные Klever винил прозрачный S неопудренные гладкие 100ПАР" Кол-во: 2.000

"Позиция 140" "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Бинови нитрил S неопудренные текстурированные 100ПАР" Кол-во: 2.000

"Позиция 141" "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Бинови нитрил М неопудренные текстурированные 100ПАР" Кол-во: 2.000

"Позиция 142" "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Бинови нитрил L неопудренные текстурированные 100ПАР" Кол-во: 2.000

"Позиция 143" "Перчатки медицинские хирургические стерильные Фарм-Глобал латекс 8 опудренные 50ПАР" Кол-во: 2.000

"Позиция 144" "Препарат пиона уклоняющего настойка 25МЛ" Кол-во: 60.000

"Позиция 145" "Глюкокортикостероид Полидекса с фенилэфрином спрей назальный 15МЛ Лаборатории Бушара-Рекордати Франция" Кол-во: 5.000

"Позиция 146" "Преднизолон ампулы 1МЛ 30МГ №3" Кол-во: 5.000

"Позиция 147" "Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента ПРЕСТАРИУМ А таблетки покрытые оболочкой 10МГ №30" Кол-во: 10.000

"Позиция 148" "Препарат пустырника НАСТОЙКА 25МЛ" Кол-во: 60.000

"Позиция 149" "Препарат Разо таблетки 10МГ 30ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 150" "Реополиглюкин раствор 200МЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 151" "Препарат Ринза таблетки 10ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 152" "Препарат сосудосуживающий Риностоп спрей назальный флакон с распылителем 0.1ПРОЦ 15СМ3;^МЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 153" "Средство дезинфицирующее Самаровка 1Л ТУ 9392-002-52798823-00" Кол-во: 30.000

"Позиция 154" "Салфетка антисептическая спиртовая Асептика марлевая 6х10СМ 30ШТ" Кол-во: 30.000

"Позиция 155" "Изделие Салфетка 16х14СМ марлевая стерильная 10ШТ" Кол-во: 50.000

"Позиция 156" "Скальпель одноразовый стерильный брюхатый прямой №100 нержавеющая сталь Troge Medical GmbH Германия" Кол-во: 20.000

"Позиция 157" "Капли Софрадекс ушные 5МЛ" Кол-во: 5.000

"Позиция 158" "Противодиарейное средство Смекта апельсин порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3Г №10" Кол-во: 5.000

"Позиция 159" "Спазмалгон таблетки №20" Кол-во: 2.000

"Позиция 160" "Препарат противоаллергический Супрастин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 2ПРОЦ 1МЛ 5ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 161" "Препарат противоаллергический Супрастин таблетки 25МГ 20ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 162" "Средство муколитическое и отхаркивающее Таблетки от кашля таблетки 10ШТ" Кол-во: 100.000

"Позиция 163" "Тавегил таблетки 1МГ №20" Кол-во: 2.000

"Позиция 164" "Тест-полоска для экспресс анализа с нанесенным реактивом для определения глюкозы крови One Touch Selekt 50ШТ Lifescan Inc США" Кол-во: 2.000

"Позиция 165" "Тест-полоска для глюкометра One Touch Select Plus 100ШТ ЛайфСкан Юроп ГмбХ" Кол-во: 1.000

"Позиция 166" "Мазь Тетрациклин 3Г 1ПРОЦ ОАО "Синтез"" Кол-во: 3.000

"Позиция 167" "Тест-полоска набор для выявления наркотиков в моче Тест на 5 видов наркотиков 1ШТ Мед-Экспресс-Диагностика Россия" Кол-во: 5.000

"Позиция 168" "Кислота ацетилсалициловая ТРОМБО АСС таблетки 100МГ 28ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 169" "Воздуховод трубка интубационная Combitube 37Fr Covidien Llc 5-18437" Кол-во: 1.000

"Позиция 170" "Уголь активированный 250МГ №10" Кол-во: 100.000

"Позиция 171" "Средство антисептическое Фарингосепт таблетки для рассасывания 20ШТ" Кол-во: 20.000

"Позиция 172" "Фестал драже №20" Кол-во: 5.000

"Позиция 173" "Антибиотик Флуимуцил раствор для инъекций ампулы 100МГ 5ШТ" Кол-во: 7.000

"Позиция 174" "Фурацилин таблетки для приготовления раствора 0.02 №10" Кол-во: 15.000

"Позиция 175" "Фуросемид таблетки 40МГ 50ШТ 2 года ООО "ОЗОН" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 176" "Хлоргексидин биглюконат раствор флакон полимерный 0.05ПРОЦ 100МЛ" Кол-во: 20.000

"Позиция 177" "Хлоргексидин спрей спиртовой флакон полиэтиленовый с распылителем 0.5ПРОЦ 100МЛ" Кол-во: 20.000

"Позиция 178" "Препарат Хофитол таблетки 200МГ 60ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 179" "Препарат противоаллергический Целестодерм В мазь туба 0.1ПРОЦ 30Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 180" "Препарат противоаллергический Цетрин таблетки 10МГ 20ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 181" "Антибиотик Цефалексин капсулы 500МГ 16ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 182" "Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1Г №1" Кол-во: 20.000

"Позиция 183" "Антибиотик Ципролет таблетки 500МГ 10ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 184" "Кислота салициловая и ее производные ЦИТРАМОН таблетки 0,5 №10" Кол-во: 10.000

"Позиция 185" "Шприц одноразовый 2МЛ с иглой" Кол-во: 2.000

"Позиция 186" "Шприц одноразовый трехкомпонентный 5МЛ с иглой SFM Hospital Products GmbH" Кол-во: 4.000

"Позиция 187" "Шприц одноразовый трехкомпонентный 10МЛ 0.8х40" Кол-во: 1.000

"Позиция 188" "Шприц одноразовый двухкомпонентный КДМ 20МЛ G21 0.80х40ММ Luer с приложенной иглой КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс Германия" Кол-во: 50.000

"Позиция 189" "Средство антиадренергическое Эбрантил раствор для инъекций ампулы 5МГ 5МЛ 5ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 190" "Капли Эмоксипин глазные раствор флакон 1ПРОЦ 5МЛ" Кол-во: 5.000

"Позиция 191" "Эналаприл ЭНАП 10МГ №20" Кол-во: 5.000

"Позиция 192" "Средство антисептическое Эплан крем 1ШТ 30Г" Кол-во: 5.000

"Позиция 193" "Препарат Эргоферон таблетки для рассасывания 20ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 194" "Эуфиллин МНН-Аминофиллин таблетки 2х15ШТ 150МГ 25ГРАД ЦЕЛЬС 5 лет ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 195" "Препарат Юниэнзим таблетки покрытые оболочкой 20ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 196" "Дибазол таблетки 20МГ 10ШТ" Кол-во: 40.000

"Позиция 197" "Мазь Эритромицин 10000ЕД туба 10Г Татхимпрепараты" Кол-во: 5.000

"Позиция 198" "Препарат Гриппферон спрей назальный флакон 10МЛ" Кол-во: 6.000