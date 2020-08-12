Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения_ЯФ

    Поставка изделий медицинского назначения_ЯФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 09:0012.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155007Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155007

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения_ЯФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 12:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    7-773-40591

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    dogovor@bov.gazpromavia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изделий медицинского назначения_ЯФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 09:00 GMT +312.08.2020 09:0012.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155007Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения_ЯФ

    Начальная цена

    320 242,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, аэропорт Внуково, грузовой терминал для передачи к перевозке воздушным транспортом представителю ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Оплата в течение 20 рабочих дней с даты подписания товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ретинол с альфа-токоферола ацетатом Аевит капсулы 10ШТ ЗАО "Алтайвитамины" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Азитромицин капсулы 500МГ 3ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Мазь Акридерм 15Г 0.05ПРОЦ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Аллохол таблетки №24"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Препарат аммиака раствор флакон 10ПРОЦ 40МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Амбробене таблетки 30МГ 20ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Амброгексал таблетки 30МГ №20ШТ Салютас Фарма Германия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Блокатор кальциевых каналов Амлодипин МНН-Амлодипин таблетки 5МГ 30ШТ ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Амоксиклав таблетки 625МГ №15"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 10"

    "Амоксициллин капсулы 500МГ 16ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Анальгин таблетки 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Препарат Анаприлин таблетки 10МГ 50ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Препарат Анаферон таблетки 20ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Препарат АнвиМакс Лимон порошок саше 5Г 24ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Средство Анузол суппозитории ректальные 10ШТ Геморрой и трещины заднего прохода АО "Нижфарм" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Препарат Арбидол капсулы 100МГ 20ШТ 25 3 года ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Препарат Аспаркам таблетки 50ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Препарат Афобазол таблетки 10МГ №60"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Кислота ацетилсалициловая АСПИРИН таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Ацикловир мазь 5ПРОЦ 5Г ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Ацикловир таблетки 200МГ 20ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Ацикловир мазь глазная туба 3ПРОЦ 5Г 1ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее АЦЦ (апельсин) гранулы 200МГ 20ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Бензидамин-Акрихин спрей 0.255МГ 30МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Беродуал Н аэрозоль 20мкг+50мкг 200 доз 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Бинт марлевый стерильный 5Мx10СМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Бинт марлевый стерильный 7,Мx14СМ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 28"

    "Бинт эластичный 3Мx8СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Бинт эластичный 1.5Мx8СМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Средство слабительное Бисакодил-Нижфарм суппозитории ректальные 10мг 10ШТ АО Нижфарм Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Бисептол таблетки 480МГ 28ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 32"

    "Препарат Бисопролол-Тева таблетки 10МГ 30ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Кислота борная для наружного применения 3ПРОЦ 25МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Препарат боярышника настойка 25МЛ флакон"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 35"

    "Бриллиантовый зеленый раствор 1ПРОЦ флакон 10МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Бромгексин-Берлин Хеми драже 8МГ 25ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 37"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Бронхотон сироп 125Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 38"

    "Вазелин медицинский стеклянная банка 25Г №1"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 39"

    "Вата гигроскопическая хирургическая медицинская 50,Г стерильная"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 40"

    "Препарат валерианы настойка 25МЛ флакон"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 41"

    "Валидол таблетки 60МГ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 42"

    "Препарат Валосердин Капли для приема внутрь 15МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 43"

    "Средство антисептическое Бальзамический (по Вишневскому) линимент для местного применения 1ШТ 30Г ООО "ОЗОН" Россия туба"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 44"

    "Воздуховод ротовой Гведела полимерный стерильный размер 02(70ММ)"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 45"

    "Вода для инъекций 5МЛ р-ль д/пр.лек.форм д/ин ,№ 10 Озон, Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 46"

    "Вода для инъекций Растворитель для приготовления лекарственных форм д/инъекций ампулы 2мл 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 47"

    "Средство для промывания глаз при поражении химическими веществами Remoskin Optic 200МЛ бутыль"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 48"

    "Средство антацидное Гастал таблетки для рассасывания 60ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Гель для ЭКГ Униагель 250МЛ электродный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Гепарин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 5МЛ 5000МЕ 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Гепарин Гепарин 1000 МНН-Гепарин натрия гель туба 30Г 1000МЕ 1 ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 52"

    "Антибиотик Гентамицин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 40МГ 2МЛ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 53"

    "Средство диуретическое Гипотиазид 25МГ 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 54"

    "Препарат гипогликемический Глюкофаж лонг таблетки 1000МГ 60ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 55"

    "Гидрокортизон мазь для наружного применения 1ПРОЦ 10.0МГ ОАО Биохимик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 56"

    "Глюкоза 5ПРОЦ 200МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 57"

    "Глицин таблетки 100МГ №50 (Биотики)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 58"

    "Грандаксин таблетки 50МГ №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 59"

    "Препарат Гриппофлю порошок саше 13Г 10ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 60"

    "Капли Дефислез глазные 3МГ 10МЛ флакон"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 61"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак ампулы 75МГ 3МЛ №5"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 62"

    "Средство адреномиметическое, стимулирующее альфа- и (альфа + бета)-адренорецепторы ДЛЯНОС спрей 0.1ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 63"

    "Препарат Донормил таблетки, покрытые оболочкой 15МГ 30шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 64"

    "Средство спазмолитическое ДРОТАВЕРИН 40МГ №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 65"

    "Средство дезинфицирующее Дюльбак ДТБЛ 1Л Ижьен э Натюр"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 66"

    "Средство спазмолитическое Дюспаталин капсулы пролонгированного действия 200МГ 30ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 67"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Ибуклин таблетки 400+325МГ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 68"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Ибупрофен таблетки 400МГ 20ШТ ОАО "Синтез" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 69"

    "Имодиум экспресс таблетки 2МГ №10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 70"

    "Препарат Ингавирин капсулы 90МГ 7ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 71"

    "Йод спиртовой раствор для наружного применения флакон 5ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 72"

    "Система для переливания крови и растворов инфузионная для переливания растворов SFM Hospital Products GmbH Германия с пластиковой иглой в пробку, игла 21G 0,.8х40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Средство антисептическое Ингалипт аэрозоль 30МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 74"

    "Индапамид ретард таблетки покрытые оболочкой 1.5МГ 30ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 75"

    "Препарат Кагоцел таблетки 12МГ 10ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 76"

    "Глюконат кальция МНН-Кальция глюконат таблетки 500МГ 10ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 77"

    "Средство антисептическое Каметон аэрозоль 30Г ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 78"

    "Капотен таблетки 25МГ 40ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 79"

    "Средство антиагрегантное Кардиомагнил таблетки 150+30.39МГ 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 80"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кетонал таблетки 100МГ 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 81"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол 0.03МГ 1МЛ №10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 82"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол таблетки 10МГ 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 83"

    "Клей БФ-6 15Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 84"

    "Средство Клопидогрел МНН-Клопидогрел таблетки ппо 75 мг 14ШТ ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 85"

    "Препарат Колдакт Флю Плюc капсулы 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 86"

    "Препарат Комбилипен табс таблетки №30"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 87"

    "Комплект одноразового белья Здравмедтех акушерского родового стерильный салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-простыня малая операционная (500-1400)х(500-1800) мм. ООО "Здравмедтех-Н""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "Конкор 10МГ №50"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 89"

    "Капли Кромогексал глазные 2ПРОЦ 10МЛ флакон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 90"

    "Средство адреномиметическое, стимулирующее альфа- и (альфа + бета)-адренорецепторы КСИЛЕН капли назальные 0.1ПРОЦ 10МЛ пластик"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 91"

    "Средство диуретическое Лазикс ампула 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 92"

    "Мазь Левомеколь 40Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 93"

    "Левомицетин гл. капли 0.25ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 94"

    "Лейкопластырь рулон 2x500СМ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 95"

    "Лейкопластырь бактерицидный 6x10СМ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 96"

    "Лейкопластырь бактерицидный 2.5х7.2СМ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 97"

    "Лидокаин гидрохлорид 2ПРОЦ 2МЛ №10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 98"

    "Средство антисептическое Лизобакт таблетки 30ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 99"

    "Противодиарейное средство Лоперамид таблетки 2МГ №20"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 100"

    "Средство антацидное Маалокс таблетки жевательные 20ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 101"

    "Маска защитная медицинская одноразовая 174х97ММ SMS 50Г/М2 трехслойная на резинках с носовым фиксатором"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 102"

    "Мезим Форте таблетки покрытые оболочкой блистер 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 103"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Мелоксикам раствор для инъекций ампулы 1.5МЛ №3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 104"

    "Метилурацил мазь для местного применения 10ПРОЦ 25Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 105"

    "Препарат болеутоляющий МИГ таблетки 400МГ №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 106"

    "Средство антисептическое Мирамистин раствор 0.01ПРОЦ 150МЛ флакон с распылителем"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 107"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Мукалтин таблетки 50МГ 10ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 108"

    "Мундштук Draeger Alcotest д/алкотестера №1 6510/6810"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 109"

    "Средство адреномиметическое, стимулирующее альфа- и (альфа + бета)-адренорецепторы Назол спрей назальный дозир флакон 0,025ПРОЦ 10МЛ ISTITUTO de ANGELI S.r.l Италия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 110"

    "Препарат болеутоляющий Найз таблетки 100МГ №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 111"

    "Препарат Налгезин таблетки п/пл/об 275МГ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 112"

    "Напальчник медицинский латексный №100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 113"

    "Хлорид натрия ампулы 0.9ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 114"

    "Хлорид натрия раствор для инъекций флакон 0.9ПРОЦ 250МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 115"

    "Препарат сосудосуживающий Нафтизин флакон 0.1ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 116"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Нимесулид 100МГ №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 117"

    "Нитроглицерин таблетки 0,5 40 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 118"

    "Нитроксолин таблетки покрытые оболочкой 50МГ №50"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 119"

    "Новокаин ампулы 0.5ПРОЦ 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 120"

    "Седативное средство Ново-Пассит таблетки покрытые оболочкой 200МГ 60ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 121"

    "Антибиотик Нолицин таблетки 400МГ 20ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 122"

    "Нольпаза таблетки 20мг №28"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 123"

    "Капли Нормакс гл/ушные 0.3ПРОЦ 5МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 124"

    "Но-шпа таблетки 40МГ 24ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 125"

    "Препарат Оксолин мазь назальная 0.25ПРОЦ 10Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 126"

    "Препарат Омез капсулы №30"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 127"

    "Омепразол капсулы 20МГ 30ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 128"

    "Капли Отинум ушные флакон 20ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 129"

    "Капли Отипакс ушные флакон 15МЛ 16Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 130"

    "Пакет гипотермический "Снежок" №1"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 131"

    "Препарат Панзинорм форте таблетки 20 000ЕД №30"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 132"

    "Панкреатин 30ЕД таблетки 60ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 133"

    "Парацетамол 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 134"

    "Пенталгин таблетки покрытые оболочкой №24"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 135"

    "Пенталгин Экстра гель 30Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 136"

    "Перекись водорода 3%ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 137"

    "Перекись водорода 3%ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 138"

    "Перчатки медицинские одноразовые нестерильные Klever винил прозрачный L неопудренные гладкие 100ПАР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 139"

    "Перчатки медицинские одноразовые нестерильные Klever винил прозрачный S неопудренные гладкие 100ПАР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 140"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Бинови нитрил S неопудренные текстурированные 100ПАР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 141"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Бинови нитрил М неопудренные текстурированные 100ПАР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 142"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Бинови нитрил L неопудренные текстурированные 100ПАР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 143"

    "Перчатки медицинские хирургические стерильные Фарм-Глобал латекс 8 опудренные 50ПАР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 144"

    "Препарат пиона уклоняющего настойка 25МЛ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 145"

    "Глюкокортикостероид Полидекса с фенилэфрином спрей назальный 15МЛ Лаборатории Бушара-Рекордати Франция"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 146"

    "Преднизолон ампулы 1МЛ 30МГ №3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 147"

    "Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента ПРЕСТАРИУМ А таблетки покрытые оболочкой 10МГ №30"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 148"

    "Препарат пустырника НАСТОЙКА 25МЛ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 149"

    "Препарат Разо таблетки 10МГ 30ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 150"

    "Реополиглюкин раствор 200МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 151"

    "Препарат Ринза таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 152"

    "Препарат сосудосуживающий Риностоп спрей назальный флакон с распылителем 0.1ПРОЦ 15СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 153"

    "Средство дезинфицирующее Самаровка 1Л ТУ 9392-002-52798823-00"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 154"

    "Салфетка антисептическая спиртовая Асептика марлевая 6х10СМ 30ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 155"

    "Изделие Салфетка 16х14СМ марлевая стерильная 10ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 156"

    "Скальпель одноразовый стерильный брюхатый прямой №100 нержавеющая сталь Troge Medical GmbH Германия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 157"

    "Капли Софрадекс ушные 5МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 158"

    "Противодиарейное средство Смекта апельсин порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3Г №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 159"

    "Спазмалгон таблетки №20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 160"

    "Препарат противоаллергический Супрастин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 2ПРОЦ 1МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 161"

    "Препарат противоаллергический Супрастин таблетки 25МГ 20ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 162"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Таблетки от кашля таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 163"

    "Тавегил таблетки 1МГ №20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 164"

    "Тест-полоска для экспресс анализа с нанесенным реактивом для определения глюкозы крови One Touch Selekt 50ШТ Lifescan Inc США"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 165"

    "Тест-полоска для глюкометра One Touch Select Plus 100ШТ ЛайфСкан Юроп ГмбХ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 166"

    "Мазь Тетрациклин 3Г 1ПРОЦ ОАО "Синтез""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 167"

    "Тест-полоска набор для выявления наркотиков в моче Тест на 5 видов наркотиков 1ШТ Мед-Экспресс-Диагностика Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 168"

    "Кислота ацетилсалициловая ТРОМБО АСС таблетки 100МГ 28ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 169"

    "Воздуховод трубка интубационная Combitube 37Fr Covidien Llc 5-18437"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 170"

    "Уголь активированный 250МГ №10"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 171"

    "Средство антисептическое Фарингосепт таблетки для рассасывания 20ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 172"

    "Фестал драже №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 173"

    "Антибиотик Флуимуцил раствор для инъекций ампулы 100МГ 5ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 174"

    "Фурацилин таблетки для приготовления раствора 0.02 №10"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 175"

    "Фуросемид таблетки 40МГ 50ШТ 2 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 176"

    "Хлоргексидин биглюконат раствор флакон полимерный 0.05ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 177"

    "Хлоргексидин спрей спиртовой флакон полиэтиленовый с распылителем 0.5ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 178"

    "Препарат Хофитол таблетки 200МГ 60ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 179"

    "Препарат противоаллергический Целестодерм В мазь туба 0.1ПРОЦ 30Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 180"

    "Препарат противоаллергический Цетрин таблетки 10МГ 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 181"

    "Антибиотик Цефалексин капсулы 500МГ 16ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 182"

    "Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1Г №1"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 183"

    "Антибиотик Ципролет таблетки 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 184"

    "Кислота салициловая и ее производные ЦИТРАМОН таблетки 0,5 №10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 185"

    "Шприц одноразовый 2МЛ с иглой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 186"

    "Шприц одноразовый трехкомпонентный 5МЛ с иглой SFM Hospital Products GmbH"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 187"

    "Шприц одноразовый трехкомпонентный 10МЛ 0.8х40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 188"

    "Шприц одноразовый двухкомпонентный КДМ 20МЛ G21 0.80х40ММ Luer с приложенной иглой КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс Германия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 189"

    "Средство антиадренергическое Эбрантил раствор для инъекций ампулы 5МГ 5МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 190"

    "Капли Эмоксипин глазные раствор флакон 1ПРОЦ 5МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 191"

    "Эналаприл ЭНАП 10МГ №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 192"

    "Средство антисептическое Эплан крем 1ШТ 30Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 193"

    "Препарат Эргоферон таблетки для рассасывания 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 194"

    "Эуфиллин МНН-Аминофиллин таблетки 2х15ШТ 150МГ 25ГРАД ЦЕЛЬС 5 лет ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 195"

    "Препарат Юниэнзим таблетки покрытые оболочкой 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 196"

    "Дибазол таблетки 20МГ 10ШТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 197"

    "Мазь Эритромицин 10000ЕД туба 10Г Татхимпрепараты"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 198"

    "Препарат Гриппферон спрей назальный флакон 10МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 199"

    "Мешок дыхательный типа "АМБУ" для ручной ИВЛ силиконовый многоразовый, автоклавируемый, взрослый с двумя масками"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 264201
    Поставка расходных материалов для реанимации
    Поставка расходных материалов для реанимации
    264201
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    236 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 262714
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    262714
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 264046
    поставка кабеля и манжеты
    поставка кабеля и манжеты
    264046
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    29 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 263928
    Поставка расходных материалов
    Поставка расходных материалов
    263928
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    34 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263427
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    263427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Молния Ямал
    Ценовой запрос № 261400
    Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО "Молния Ямал"
    Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО "Молния Ямал"
    261400
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 262663
    Поставка лекарственных препаратов №3
    Поставка лекарственных препаратов №3
    262663
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 260343
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    260343
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить