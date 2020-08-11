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    Главная / Торги / Поставка измерительного оборудования и комплектующих для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Поставка измерительного оборудования и комплектующих для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 22:0011.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155005Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155005

    Наименование закупки

    Поставка измерительного оборудования и комплектующих для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 11:56

    Документация процедуры

    Контактная_информация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-08-00

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    bratkova.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Браткова Алла Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерительного оборудования и комплектующих для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 22:00 GMT +311.08.2020 22:0011.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155005Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительного оборудования и комплектующих для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Начальная цена

    134 070,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Поставка в 2020 году.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор переносной ПГА-200 метан, пропан 160х80х30ММ блок электроники с возможностью установки оптического и электрохимических датчиков -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС ЯВША.413311.012-01 ТУ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Датчик газа оптический С3Н8 ДГО для ПГА-200 0-2% -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Датчик газа электрохимический O2 ДГЭ-М1-О2 для ПГА-200 0-30% -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Блок питания стабилизированный ИЭС4-050100 5В 1А 5ВТ пластик 85х31х85ММ"

    Кол-во: 10.000

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