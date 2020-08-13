Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка масла оружейного 150мл Беркут А

    поставка масла оружейного 150мл Беркут А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 13:3013.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155000Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155000

    Наименование закупки

    поставка масла оружейного 150мл Беркут А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 11:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" Филиал ПАО «Газпром» «Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Краснодаре
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Контактный телефон

    (861)221-86-58

    Факс

    +7 861 221-86-63

    Адрес электронной почты

    o.zaitseva@south.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцева Ольга Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Волгоградская область, Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Дагестан Республика, Закупки и тендеры Ростовская область, Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка масла оружейного 150мл Беркут А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 13:30 GMT +313.08.2020 13:3013.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155000Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масла оружейного 150мл Беркут А

    Начальная цена

    709 847,53

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область,Волгоградская область,Краснодарский край,Дагестан Республика,Ростовская область,Ставропольский край, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1. - 681 шт; Астраханская обл., Красноярский район, Джанайский сельсовет, АГПЗ- 1013 шт; Ростовская обл., Аксайский р-он, г. Аксай, пр. Ленина, 44 "а"- 461 шт.; Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Циолковского, 31- 512 шт.; Ставропольский край, п. Рыздвяный, ул. Южная, 22- 893 шт; Р.Ф., Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Хаджи-Булача, туп. 3-й, 14, корпус 1- 699 шт.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло нейтральное оружейное Беркут 0.15Л; ДМ³ флакон ТУ 0253-001-37630440-2007 ООО НПФ "БЕРКУТ-А" Россия"

    Кол-во: 4259.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Ценовой запрос № 263975
    Поставка масла турбинного ТП-30 ГОСТ 9972-74 и масла вакуумного ВМ-4 ТУ 38.401-58-3-90
    Поставка масла турбинного ТП-30 ГОСТ 9972-74 и масла вакуумного ВМ-4 ТУ 38.401-58-3-90
    263975
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Ценовой запрос № 82887
    Поставка кремнийорганической жидкости для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
    Поставка кремнийорганической жидкости для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
    82887
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 12:30(GMT+03:00)
    215 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить