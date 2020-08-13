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Наименование закупки
поставка масла оружейного 150мл Беркут А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 11:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1
Контактный телефон
(861)221-86-58
Факс
+7 861 221-86-63
Адрес электронной почты
o.zaitseva@south.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцева Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Волгоградская область, Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Дагестан Республика, Закупки и тендеры Ростовская область, Закупки и тендеры Ставропольский край
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла оружейного 150мл Беркут А
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 13:30 GMT +313.08.2020 13:3013.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155000Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла оружейного 150мл Беркут А
Начальная цена
709 847,53
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область,Волгоградская область,Краснодарский край,Дагестан Республика,Ростовская область,Ставропольский край, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1. - 681 шт; Астраханская обл., Красноярский район, Джанайский сельсовет, АГПЗ- 1013 шт; Ростовская обл., Аксайский р-он, г. Аксай, пр. Ленина, 44 "а"- 461 шт.; Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Циолковского, 31- 512 шт.; Ставропольский край, п. Рыздвяный, ул. Южная, 22- 893 шт; Р.Ф., Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Хаджи-Булача, туп. 3-й, 14, корпус 1- 699 шт.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Доставка за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1
Кол-во: 4259.000
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