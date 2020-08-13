Условия договора

Астраханская область,Волгоградская область,Краснодарский край,Дагестан Республика,Ростовская область,Ставропольский край, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1. - 681 шт; Астраханская обл., Красноярский район, Джанайский сельсовет, АГПЗ- 1013 шт; Ростовская обл., Аксайский р-он, г. Аксай, пр. Ленина, 44 "а"- 461 шт.; Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Циолковского, 31- 512 шт.; Ставропольский край, п. Рыздвяный, ул. Южная, 22- 893 шт; Р.Ф., Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Хаджи-Булача, туп. 3-й, 14, корпус 1- 699 шт. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Доставка за счет Поставщика.