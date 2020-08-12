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    Главная / Торги / Проведение промо-акций г. Саров

    Проведение промо-акций г. Саров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154998Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154998

    Наименование закупки

    Проведение промо-акций г. Саров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 11:30

    Документация процедуры

    промо_саров.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Контактный телефон

    +7 831 422-18-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elizaveta.Pudovkina@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пудовкина Елизавета Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение промо-акций г. Саров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154998Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение промо-акций г. Саров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Саров, ул. Павлика МорозваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 дней после проведения мероприятия

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проведение прмо-акции в г. Саров"

    Кол-во: 1.000

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