Поставка стартовых наборов SISMEX для запуска новых анализаторов

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.