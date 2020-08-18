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    Главная / Торги / Поставка стартовых наборов SISMEX для запуска новых анализаторов

    Поставка стартовых наборов SISMEX для запуска новых анализаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 00:0018.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154995Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154995

    Наименование закупки

    Поставка стартовых наборов SISMEX для запуска новых анализаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 11:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    864266

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.komarov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаров Марк Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стартовых наборов SISMEX для запуска новых анализаторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 00:00 GMT +318.08.2020 00:0018.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154995Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стартовых наборов SISMEX для запуска новых анализаторов

    Начальная цена

    311 722,53

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка", место наождения : Российская Федерация, 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная, д. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов CELLPACK DCL д/анализатора гематологич. №1 Дилюент универсальный 20Л CT661628"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов CELLPACK DFL д/анализатора гематологич. дилюент универасальный 3Л №1 BT965910 Сисмекс Европа ГмбХ Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов Sulfolyser д/анализатора ХТ-4000i 5л реагент лизирующий №1 90411414 (06907261001)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Реагент лизирующий LYSERCELL WNR д/анализатора гематологич. 8Л №1 AN577063 Сисмекс Европа ГмбХ Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Реагент лизирующий LYSERCELL WDF д/анализатора гематологич. 8Л №1 AW993605 Сисмекс Европа ГмбХ Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов FLUOROCELL д/анализатора гематологич. краситель флуорисцентный 164МЛ №1 CP066715 Сисмекс Европа ГмбХ Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов Краситель флуоресцентный Fluorocell WDF CV377552 2х42МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Раствор очищающий Депротеинизатор Roche CELLCLEAN 06906451001/83401621 50МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов FLUOROCELL RET д/анализатора гематологич. краситель флуорисцентный 24МЛ №1 BN337547 Сисмекс Европа ГмбХ Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Реагент Dade Innovin для исследования гемостаза В4212-100 Siemens"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Реагент Dade Thrombin reagent для исследования гемостаза В4233-27 Siemens"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов Стандартная человеческая плазма для анализатора гематологического 10МЛ ORKL17 ФСЗ 2009/03943 от 18.03.2014 Сименс Хелскеа Диагностикс Продактс ГмбХ Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Реагент Актин FS для исследования гемостаза 10х10МЛ В4218-100 Siemens"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов Тест-тромбин д/анализатора Sysmex СА 500 опр. №1 OWHM1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Реагент жидкий Разбавитель Вероналовый Буфер Оурена Дейд 15мл №10 В4234-25"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов Ca Clean д/анализатора крови №1 Промывочный раствор 96406313"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Раствор химический промывающий CA Clean II 964-0611-9 д/анализатора гематологич. 500мл фл. №1 Сисмекс Корпорейшн"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов Плазма контрольная N (ORKE 41) д/гематолог. иссл-ний 10х1мл №1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов Плазма контрольная д/анализатора гематологич. патология 10МЛ фл. №1 OUPZ17 Сименс Хелскеа Диагностикс Продактс ГмбХ Германия"

    Кол-во: 1.000

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