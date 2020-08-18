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Наименование закупки
Поставка стартовых наборов SISMEX для запуска новых анализаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.08.2020 11:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
864266
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
m.komarov@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комаров Марк Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стартовых наборов SISMEX для запуска новых анализаторов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 00:00 GMT +318.08.2020 00:0018.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154995Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стартовых наборов SISMEX для запуска новых анализаторов
Начальная цена
311 722,53
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка", место наождения : Российская Федерация, 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная, д. 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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