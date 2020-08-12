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    Главная / Торги / Поставка метизной продукции для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Поставка метизной продукции для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 07:0012.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154994Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154994

    Наименование закупки

    Поставка метизной продукции для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 13:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-51

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    saroeg.al.kuznetsov@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка метизной продукции для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 07:00 GMT +312.08.2020 07:0012.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154994Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизной продукции для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    248 298,43

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6 км. филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпроморгэнергогаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 45 рабочих дней после получения Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М6х30"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Болт шестигранный М10х50 ГОСТ 7798"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 3"

    "Болт шестигранный М10х40 ГОСТ 7798/7805-70"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 4"

    "Болт шестигранный М12х40 покрытие цинк полная резьба DIN 933"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 5"

    "Винт DIN 965 6х25ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Винт М8х70 DIN912 в/ш оц"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Винт М8х60 DIN912 в/ш оц"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Винт М8х60 DIN912 в/ш нерж А2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Винт М8х30 DIN912 в/ш нерж А2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Винт М8х25 DIN912 в/ш нерж А2"

    Кол-во: 550.000

    "Позиция 11"

    "Винт М8х20 DIN965 пот. оц"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Винт М8х180 DIN912 в/ш оц"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Винт М8х140 DIN912 в/ш оц"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Винт М6х45 DIN912 в/ш нерж А2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Винт М6х25 DIN963 пот. нерж А2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Винт М6х35 DIN912 в/ш нерж А2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Винт М6х25 DIN912 в/ш нерж А2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Винт М6х16 DIN912 в/ш нерж А2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 19"

    "Винт М6х20 DIN912 в/ш нерж А2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Винт М5х8 DIN965 пот оц"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Винт М6х20 DIN965 пот. нерж А2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Винт М5х25 DIN965 пот оц"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Винт М5х16 DIN84 цил. оц"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 24"

    "Винт М6х16 DIN965 пот. нерж А2"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 25"

    "Винт М4х8 DIN965 пот оц"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 26"

    "Винт М4х8 DIN7985 п/кр. нерж А2"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 27"

    "Винт М4х35 DIN912 в/ш нерж А2"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 28"

    "Винт М4х20 DIN965 пот. нерж А2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 29"

    "Винт М3х8 DIN7985 п/кр. нерж. А2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 30"

    "Гайка М12х1.5"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 31"

    "Гайка 3323"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 32"

    "Гайка 18357"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 33"

    "Гайка 250515"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 34"

    "Гайка М24х2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 35"

    "Гайка М20х1.5"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 36"

    "Гайка LH12105T4"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 37"

    "Пресс-масленка 1.2ЦБ ГОСТ 19853-74"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 38"

    "Шайба М8"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 39"

    "Шайба М6"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 40"

    "Шайба плоская М16 оцинкованная"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 41"

    "Шайба М18"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 42"

    "Шайба DGG-6"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 43"

    "Шайба DGG-6"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 44"

    "Шайба DGG-6"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 45"

    "Шайба DGG-6"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 46"

    "Шайба DGG-6"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 47"

    "Шайба DGG-6"

    Кол-во: 50.000

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