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Наименование закупки
Поставка метизной продукции для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.08.2020 13:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 8452 30-60-51
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
saroeg.al.kuznetsov@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Алексей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метизной продукции для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.08.2020 07:00 GMT +312.08.2020 07:0012.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154994Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизной продукции для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
248 298,43
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6 км. филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпроморгэнергогаз"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 45 рабочих дней после получения Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 50.000
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 550.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 350.000
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.005
Кол-во: 120.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 65.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
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