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    Главная / Торги / Поставка мониторов LCD ASUS и IPS DEXP

    Поставка мониторов LCD ASUS и IPS DEXP

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154988Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154988

    Наименование закупки

    Поставка мониторов LCD ASUS и IPS DEXP

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 11:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-92-29

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    Alexandr.Kolyasnikov@RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Колясников Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мониторов LCD ASUS и IPS DEXP

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 08:00 GMT +321.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154988Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мониторов LCD ASUS и IPS DEXP

    Начальная цена

    138 894,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата по договору 45 календарных дней (МСП 15 рабочих дней). Постоплата по счету 7 рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор Asus VA27EHE (артикул: 90LM0550-B01170)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Монитор Dexp QF321K (артикул: Q3202S)"

    Кол-во: 7.000

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