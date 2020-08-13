Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка индикатора потока для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка индикатора потока для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 06:0013.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154985Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154985

    Наименование закупки

    Поставка индикатора потока для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 10:47

    Документация процедуры

    Договор_Проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахитова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка индикатора потока для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 06:00 GMT +313.08.2020 06:0013.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154985Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка индикатора потока для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    345 187,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. ООО "Сибметахим"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день(для СМСП)/45-й календарный день начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 2.Срок поставки - не позднее 31 октября 2020 г. 3.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 4.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индикатор потока DKB-R-22 06H R25 0.05-15...0.14-105Л/МИН 18х109х72ММ"

    Кол-во: 6.000

    Позвонить