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    Главная / Торги / Поставка опор для капитального ремонта объекттов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Поставка опор для капитального ремонта объекттов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 00:0021.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154983Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154983

    Наименование закупки

    Поставка опор для капитального ремонта объекттов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 10:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-08-11

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.shabaev@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабаев Андрей Айратович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка опор для капитального ремонта объекттов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 00:00 GMT +321.08.2020 00:0021.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154983Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка опор для капитального ремонта объекттов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    638 930,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка должна быть включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Опора подвижная хомутовая бескорпусная 32-ХБ-А-09Г2С 32ММ 09Г2С с электроизолирующим ложементом Литомет грунт-эмаль Эпиур-Н серый ТУ 1468-012-04698606-14"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 2"

    "Опора подвижная хомутовая бескорпусная 57-ХБ-А-09Г2С 57ММ 09Г2С с электроизолирующим ложементом Литомет грунт-эмаль Эпиур-Н серый ТУ 1468-012-04698606-14"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Опора подвижная хомутовая бескорпусная 57-ХБ-А ВСт3пс6 ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Опора подвижная хомутовая 159-ХБ-А ВСт3пс ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Опора подвижная хомутовая бескорпусная 57-ХБ-А ВСт3пс ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 6"

    "Опора хомутовая бескорпусная 159-ХБ-А 09Г2С ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Опора подвижная хомутовая 89-КП-АС11 ВСт3пс ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 8"

    "Опора регулируемая НЗТ-325-04.200.001.000 домкратного типа ТУ 1468-002-92040088-2011"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Опора регулируемая ДУ100 ч. НЗТ-108-01-200.001.000 клиновая ТУ 1468-02-92040088-2011"

    Кол-во: 2.000

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