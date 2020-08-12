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    Главная / Торги / Поставка электробытовых товаров

    Поставка электробытовых товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154960Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154960

    Наименование закупки

    Поставка электробытовых товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 09:37

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_(проект)_Электробытовые_товары.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Юридический адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-75-74

    Факс

    +7 495 817-75-65

    Адрес электронной почты

    tho@okhrana.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электробытовых товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 10:00 GMT +312.08.2020 10:0012.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154960Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электробытовых товаров

    Начальная цена

    282 544,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г.Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д.101, складское помещение ООО ЧОП «Газпром охрана».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 15 раб. дней после подписания товарной накладной. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО ЧОП "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Адрес местонахождения

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Холодильник Саратов 550 87.5х48х59СМ 122Л однокамерный белый"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный ERA FA3W"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 3"

    "Радиатор электрический Ballu BOH/CL-05WRN 1000 5 секций Китай"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 4"

    "Электрочайник Galaxy GL 0316 2000ВТ 220-240В 1.8Л закрытая спираль нержавеющая сталь"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 5"

    "Печь микроволновая BBK 0.7ВТ 20ЛИТР(ДМ³) электронное управление"

    Кол-во: 18.000

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    05.02.2019 00:00(GMT+03:00)
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