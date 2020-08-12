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    Главная / Торги / изготовление удостоверений

    изготовление удостоверений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 07:0012.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154959Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154959

    Наименование закупки

    изготовление удостоверений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 09:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-62

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    zakharova@gazflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазарова Галина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление удостоверений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 07:00 GMT +312.08.2020 07:0012.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154959Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление удостоверений

    Начальная цена

    16 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Московский проспект 139 корпус 1, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по изготовлению макета удостоверений 95х65ММ баладек 100Г/М2 вклейка 8 полос 1+1 офсет"

    Кол-во: 100.000

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