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Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты за счет выделяемых средств Фондом социального страхования Российской Федерации для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - СГПУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 16:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
tender@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты за счет выделяемых средств Фондом социального страхования Российской Федерации для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - СГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154957Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты за счет выделяемых средств Фондом социального страхования Российской Федерации для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - СГПУ
Начальная цена
29 820,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. 2-я Промышленная, д.12.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. 2-я Промышленная, д.12. Оплата поставляемого товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 60 календарных дней (для СМСП - 15 рабочих дней) с даты подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Форма оплаты - безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 7.000
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