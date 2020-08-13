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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты за счет выделяемых средств Фондом социального страхования Российской Федерации для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - СГПУ

    Поставка средств индивидуальной защиты за счет выделяемых средств Фондом социального страхования Российской Федерации для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - СГПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154957Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154957

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты за счет выделяемых средств Фондом социального страхования Российской Федерации для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - СГПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 16:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    tender@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств индивидуальной защиты за счет выделяемых средств Фондом социального страхования Российской Федерации для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - СГПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154957Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты за счет выделяемых средств Фондом социального страхования Российской Федерации для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - СГПУ

    Начальная цена

    29 820,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. 2-я Промышленная, д.12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. 2-я Промышленная, д.12. Оплата поставляемого товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 60 календарных дней (для СМСП - 15 рабочих дней) с даты подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Форма оплаты - безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Куртка морозоустойчивая Монблан микрополиэфир 100% для защиты от пониженных температур темно синий, черный 103-0068-02 Восток-Сервис"

    Кол-во: 7.000

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