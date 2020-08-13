Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. 2-я Промышленная, д.12. Оплата поставляемого товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 60 календарных дней (для СМСП - 15 рабочих дней) с даты подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Форма оплаты - безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.