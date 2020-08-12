Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Заказчика для СМП и 60 дней для крупных поставщиков . Доставка товара осуществляется в течение одних суток и за счет средств Поставщика.