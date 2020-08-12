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    Главная / Торги / MEAN WELL EDR-75-12 для Кемеровского филиала

    MEAN WELL EDR-75-12 для Кемеровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 19:0012.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154947Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154947

    Наименование закупки

    MEAN WELL EDR-75-12 для Кемеровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 07:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3842)377141

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalia.Osiptsova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипцова Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    MEAN WELL EDR-75-12 для Кемеровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 19:00 GMT +312.08.2020 19:0012.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154947Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    MEAN WELL EDR-75-12 для Кемеровского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область, 650024, г.Кемерово, ул. Автозаводская,10 «В»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 100% в теч. 7 дней после поставки, транспортные включены в стоимость ТМЦ. Прошу прикладывать Счета , Аналог не рассматривается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания универсальный MEAN WELL EDR-75-12 76Вт 0...6.3Апст 90...264Впер 12Впст"

    Кол-во: 60.000

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