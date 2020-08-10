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Наименование закупки
Поставка видеосерверов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 14:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-37-72
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
D.Bogomolov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богомолов Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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Поставка видеосерверов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 20:00 GMT +310.08.2020 20:0010.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154945Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка видеосерверов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Начальная цена
949 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13; УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Алданское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 678900, Республика Саха (Якутия), Улус Алданский р-н, г. Алдан, ул. Маяковского, 14); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Александровское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Алтайское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул., Звездная, 10); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Барабинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 632335, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Газовиков, 6); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г.Томск, ул.Причальная, 13 (Склад: Иркутское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", Братская ПП, 665702, Иркутская обл., г. Братск, жилрайон Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 29Г, стр. 1); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Кемеровское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, Проезд 62-й, 10); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Ленское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Победы, 73, стр. Б); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Новокузнецкое ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 654054, Кемеровская область, Новокузнецкий р-н, с. Бедарево); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Новосибирское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 630126, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, 241); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Омское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 644516, Омская область, Омский р-н, п. Ключи, ул. Примыкания, 1); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г.Томск, ул.Причальная, 13 (Склад: Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск", Северо-Сахалинская ПП, 694454, Сахалинская обл., Ногликский р-н, с. Вал); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Свободненское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", Амурская область, Свободненский муниципальный район, сельское поселение Нижнебузулинский сельсовет, Нижние Бузули село, Свободненское ЛПУМГ № 5); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Юргинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 652073, Кемеровская область, Юргинский р-н, с. Проскоково)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение месяца, следующих за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных /в течение 15 рабочих дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 6.000
Кол-во: 24.000
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