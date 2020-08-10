Поставка видеосерверов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

Условия договора

Адрес поставки

Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13; УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Алданское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 678900, Республика Саха (Якутия), Улус Алданский р-н, г. Алдан, ул. Маяковского, 14); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Александровское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Алтайское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул., Звездная, 10); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Барабинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 632335, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Газовиков, 6); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г.Томск, ул.Причальная, 13 (Склад: Иркутское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", Братская ПП, 665702, Иркутская обл., г. Братск, жилрайон Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 29Г, стр. 1); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Кемеровское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, Проезд 62-й, 10); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Ленское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Победы, 73, стр. Б); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Новокузнецкое ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 654054, Кемеровская область, Новокузнецкий р-н, с. Бедарево); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Новосибирское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 630126, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, 241); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Омское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 644516, Омская область, Омский р-н, п. Ключи, ул. Примыкания, 1); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г.Томск, ул.Причальная, 13 (Склад: Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск", Северо-Сахалинская ПП, 694454, Сахалинская обл., Ногликский р-н, с. Вал); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Свободненское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", Амурская область, Свободненский муниципальный район, сельское поселение Нижнебузулинский сельсовет, Нижние Бузули село, Свободненское ЛПУМГ № 5); УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 (склад: Юргинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 652073, Кемеровская область, Юргинский р-н, с. Проскоково)Рассчитать логистику >