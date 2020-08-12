Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка до склада Заказчика по адресу: 634027, Томская обл, г. Томск, ул. Смирнова, д. 7/13. Оплата производится после доставки и приемки МТР не позднее 60 рабочих дней. Срок доставки в течение 5 календарных дней. Поставка МТР, указанных в ценовом запросе, принимается только в полном объеме. При ответе на ценовой запрос частичная поставка МТР от поставщика не принимается. С обязательным предоставлением документов (сертификаты, ГТД, при необходимости перевод на русский язык), подтверждающих качество поставляемых МТР.