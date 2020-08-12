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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка ТОиТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.08.2020 06:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634061, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, УЛ СИБИРСКАЯ, 36, 8
Почтовый адрес
634061, г. Томск, ул. Сибирская, 36-8
Контактный телефон
+7 913 118-17-57
Факс
+7 3822 57-25-70
Адрес электронной почты
office@aeem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Караев Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ТОиТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.08.2020 05:00 GMT +312.08.2020 05:0012.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154939Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ТОиТР
Начальная цена
14 588,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634027, г. Томск, ул. Смирнова, д. 7/13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка до склада Заказчика по адресу: 634027, Томская обл, г. Томск, ул. Смирнова, д. 7/13. Оплата производится после доставки и приемки МТР не позднее 60 рабочих дней. Срок доставки в течение 5 календарных дней. Поставка МТР, указанных в ценовом запросе, принимается только в полном объеме. При ответе на ценовой запрос частичная поставка МТР от поставщика не принимается. С обязательным предоставлением документов (сертификаты, ГТД, при необходимости перевод на русский язык), подтверждающих качество поставляемых МТР.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "АЛЬЯНС ЭКОМАШ"
Все закупки и тендеры ООО "АЛЬЯНС ЭКОМАШ"
Адрес местонахождения
634061, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, УЛ СИБИРСКАЯ, 36, 8
634061, г. Томск, ул. Сибирская, 36-8
Кол-во: 40.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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