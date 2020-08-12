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    Главная / Торги / Закупка ТОиТР

    Закупка ТОиТР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 05:0012.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154939Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154939

    Наименование закупки

    Закупка ТОиТР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.08.2020 06:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ЭКОЛОГИЧНЫХ ЭКОНОМИЧНЫХ МАШИН"
    Все закупки и тендеры ООО "АЛЬЯНС ЭКОМАШ"

    Юридический адрес

    634061, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, УЛ СИБИРСКАЯ, 36, 8

    Почтовый адрес

    634061, г. Томск, ул. Сибирская, 36-8

    Контактный телефон

    +7 913 118-17-57

    Факс

    +7 3822 57-25-70

    Адрес электронной почты

    office@aeem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Караев Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ТОиТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 05:00 GMT +312.08.2020 05:0012.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154939Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ТОиТР

    Начальная цена

    14 588,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634027, г. Томск, ул. Смирнова, д. 7/13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до склада Заказчика по адресу: 634027, Томская обл, г. Томск, ул. Смирнова, д. 7/13. Оплата производится после доставки и приемки МТР не позднее 60 рабочих дней. Срок доставки в течение 5 календарных дней. Поставка МТР, указанных в ценовом запросе, принимается только в полном объеме. При ответе на ценовой запрос частичная поставка МТР от поставщика не принимается. С обязательным предоставлением документов (сертификаты, ГТД, при необходимости перевод на русский язык), подтверждающих качество поставляемых МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "АЛЬЯНС ЭКОМАШ"
    Все закупки и тендеры ООО "АЛЬЯНС ЭКОМАШ"

    Адрес местонахождения

    634061, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, УЛ СИБИРСКАЯ, 36, 8

    634061, г. Томск, ул. Сибирская, 36-8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное 253133793"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтра масляного 7405.1017040-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Рем.комплект масляного фильтра СТР-7406-1012000 РК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Элемент фильтра масляного 7405.1012040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Элемент фильтра топливного сменный PL270X"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Элемент фильтра топливного 740.1117040-01А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Рем.комплект топливного фильтра СТР-740-1117000 РК"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный внешний 721.1109560-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр воздушный внутренний 721.1109560-30"

    Кол-во: 1.000

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