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    Главная / Торги / Поставка компьютера в сборе и МФУ

    Поставка компьютера в сборе и МФУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154931Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154931

    Наименование закупки

    Поставка компьютера в сборе и МФУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 21:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТТ"

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ильинская, 90

    Почтовый адрес

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Совнаркомовская, 4

    Контактный телефон

    +7 831 246-37-81

    Факс

    +7 831 246-37-81

    Адрес электронной почты

    gou_pl60_nn@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сарбаева Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютера в сборе и МФУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 00:00 GMT +317.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154931Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютера в сборе и МФУ

    Начальная цена

    165 920,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Национальная, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка в течении 10 рабочих дней, оплата в течении 5 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НТТ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТТ"

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ильинская, 90

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Совнаркомовская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер персональный MT Intel Core i3 8100 DDR4 2666MHz DIMM 8ГБ Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Russian 256Gb SSD HD Graphics 630 Acer ET241Ybd IPS LED 23.8" 1920х1080 Клавиатура Oklick KB/M/Black, мышь Oklick"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Комплект по обслуживанию для принтеров HP LaserJet MFP M5025/M5035 (Q7842A)"

    Кол-во: 1.000

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