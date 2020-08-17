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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка компьютера в сборе и МФУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 21:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ильинская, 90
Почтовый адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Совнаркомовская, 4
Контактный телефон
+7 831 246-37-81
Факс
+7 831 246-37-81
Адрес электронной почты
gou_pl60_nn@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сарбаева Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютера в сборе и МФУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 00:00 GMT +317.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154931Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютера в сборе и МФУ
Начальная цена
165 920,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Национальная, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка в течении 10 рабочих дней, оплата в течении 5 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НТТ"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТТ"
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ильинская, 90
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Совнаркомовская, 4
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
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